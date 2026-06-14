Junge Migranten terrorisieren Jesolo, BÃ¼rgermeister hat genug: â€žAbschaumâ€œ soll die Stadt verlassen

In Jesolo, dem auch bei Ã¶sterreichischen Urlaubern beliebten Badeort an der italienischen Adria, eskaliert die Lage. Innerhalb weniger Tage kam es zu mehreren MassenschlÃ¤gereien unter migrantischen Jugendlichen, darunter eine mit rund dreiÃŸig Beteiligten am Strand vor der Piazza Brescia und eine weitere nahe dem Busbahnhof.

BÃ¼rgermeister De Zotti zieht die Notbremse

Christofer De Zotti, BÃ¼rgermeister von Jesolo, hat die VorfÃ¤lle in deutlichen Worten kommentiert. Auf Facebook schrieb er:

Dieser Abschaum ist in Jesolo nicht willkommen. Ebenso wenig wie jeder andere, der glaubt, hierherkommen zu kÃ¶nnen, um Krawall zu machen und Gewalt auszuÃ¼ben.

â€žMaranzaâ€œ-Problem auch an anderen Orten

Der BÃ¼rgermeister fordert mehr PrÃ¤senz von Staatspolizei, Carabinieri und Finanzpolizei fÃ¼r den Sommer und hat sich bereits mehrfach mit dem PrÃ¤fekten von Venedig ausgetauscht. Am 4. Juni soll ein Provinzausschuss fÃ¼r Ã¶ffentliche Ordnung und Sicherheit in Venedig weitere MaÃŸnahmen prÃ¼fen, darunter die Einrichtung sogenannter roter Zonen.

Die italienischen Medien sprechen von â€žMaranzaâ€œ, jenen Ã¼ber die sozialen Netzwerke organisierten Jugend-Gangs, die in Ã–sterreich als â€žTalahonsâ€œ bekannt sind. Sie posieren mit Messern und Pistolen, suchen willkÃ¼rlich Opfer und tragen ihre Konflikte Ã¶ffentlich aus. Carabinieri ermitteln, erste Identifizierungen von MinderjÃ¤hrigen, darunter Nordafrikaner, liegen vor. Die VorfÃ¤lle ereigneten sich Ende Mai und Anfang Juni 2026.

Beliebtes Urlaubsziel unter Druck

Jesolo lebt vom Tourismus. Ã–sterreicher machen einen groÃŸen Teil der GÃ¤ste aus. Statt entspannter Strandtage erleben Einheimische und Touristen nun SchlÃ¤gereien, Krawall und verunsicherte NÃ¤chte. De Zotti drÃ¤ngt auf harte GegenmaÃŸnahmen, um den Ruf des Ortes zu retten. Er setzt auf verstÃ¤rkte Kontrollen und klare Signale, dass Chaosmacher in Jesolo keinen Platz haben.