Junge Migranten posieren mit Waffen, verabreden SchlÃ¤gereien per TikTok und machen den Strand unsicher. Jetzt schlÃ¤gt der BÃ¼rgermeister zurÃ¼ck (Symbolbild)

Foto: ToNic-Pics / pixabay.com

Italien

14. Juni 2026 / 12:11 Uhr

Junge Migranten terrorisieren Jesolo, BÃ¼rgermeister hat genug: â€žAbschaumâ€œ soll die Stadt verlassen

In Jesolo, dem auch bei Ã¶sterreichischen Urlaubern beliebten Badeort an der italienischen Adria, eskaliert die Lage. Innerhalb weniger Tage kam es zu mehreren MassenschlÃ¤gereien unter migrantischen Jugendlichen, darunter eine mit rund dreiÃŸig Beteiligten am Strand vor der Piazza Brescia und eine weitere nahe dem Busbahnhof.

BÃ¼rgermeister De Zotti zieht die Notbremse

Christofer De Zotti, BÃ¼rgermeister von Jesolo, hat die VorfÃ¤lle in deutlichen Worten kommentiert. Auf Facebook schrieb er:


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Dieser Abschaum ist in Jesolo nicht willkommen. Ebenso wenig wie jeder andere, der glaubt, hierherkommen zu kÃ¶nnen, um Krawall zu machen und Gewalt auszuÃ¼ben.

â€žMaranzaâ€œ-Problem auch an anderen Orten

Der BÃ¼rgermeister fordert mehr PrÃ¤senz von Staatspolizei, Carabinieri und Finanzpolizei fÃ¼r den Sommer und hat sich bereits mehrfach mit dem PrÃ¤fekten von Venedig ausgetauscht. Am 4. Juni soll ein Provinzausschuss fÃ¼r Ã¶ffentliche Ordnung und Sicherheit in Venedig weitere MaÃŸnahmen prÃ¼fen, darunter die Einrichtung sogenannter roter Zonen.

Die italienischen Medien sprechen von â€žMaranzaâ€œ, jenen Ã¼ber die sozialen Netzwerke organisierten Jugend-Gangs, die in Ã–sterreich als â€žTalahonsâ€œ bekannt sind. Sie posieren mit Messern und Pistolen, suchen willkÃ¼rlich Opfer und tragen ihre Konflikte Ã¶ffentlich aus. Carabinieri ermitteln, erste Identifizierungen von MinderjÃ¤hrigen, darunter Nordafrikaner, liegen vor. Die VorfÃ¤lle ereigneten sich Ende Mai und Anfang Juni 2026.

Beliebtes Urlaubsziel unter Druck

Jesolo lebt vom Tourismus. Ã–sterreicher machen einen groÃŸen Teil der GÃ¤ste aus. Statt entspannter Strandtage erleben Einheimische und Touristen nun SchlÃ¤gereien, Krawall und verunsicherte NÃ¤chte. De Zotti drÃ¤ngt auf harte GegenmaÃŸnahmen, um den Ruf des Ortes zu retten. Er setzt auf verstÃ¤rkte Kontrollen und klare Signale, dass Chaosmacher in Jesolo keinen Platz haben.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

14.

Juni

12:11 Uhr
14. Juni 2026

Junge Migranten terrorisieren Jesolo, BÃ¼rgermeister hat genug: â€žAbschaumâ€œ soll die Stadt verlassen

14. Juni 2026

â€žHaushaltsabgabe bleibtâ€œ: Nur Kickl kÃ¶nnte Spielverderber des neuen ORF-Generals werden

14. Juni 2026

Regierung befÃ¼rchtet â€žBrexit-Momentâ€œ: Schweizer stimmen Ã¼ber 10-Millionen-Initative ab

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
So weit weit ist die Ã–VP von der NormalitÃ¤t!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.