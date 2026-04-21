Peter Westenthaler und Christian Hafenecker

Peter Westenthaler (links) und Christian Hafenecker taten sich schwer, alle ORF-Skandale in einer einzigen Pressekonferenz zum Thema zu machen.

Foto: Andreas Ruttinger

ORF

21. April 2026 / 12:02 Uhr

â€žDann bist du nicht mehr Generaldirektorâ€œ: Hat Stiftungsrat-Chef WeiÃŸmann gedroht?

Laut dem FPÃ–-nahen ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler reicht es auch schon seinen Kollegen im hÃ¶chsten Kontrollgremium des ORF. Er kÃ¼ndigte fÃ¼r Donnerstag eine der dramatischsten Sitzungen, die es je gegeben hat, an – mit der Forderung: â€žEs muss alles auf den Tischâ€œ.

TatsÃ¤chlich weiÃŸ man derzeit gar nicht mehr, wo im ORF Ã¼berall der Hut brennt. Am Beginn der Pressekonferenz heute, Dienstag, mit FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker und Peter Westenthaler fasste Hafenecker die Problematik mit zwei WÃ¶rtern zusammen: â€žNa bumm!â€œ

ORF bedient sich DÃ–W-Erkenntnisse fÃ¼r Kampagne gegen FPÃ–

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Der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r, der auch Mediensprecher der Partei ist, Ã¼bte scharfe Kritik am ORF-Redakteursrat, der ausgerechnet jenen Stiftungsrat angreife, der fÃ¼r AufklÃ¤rung sorge, nÃ¤mlich Peter Westenthaler. Zugleich drÃ¼ckte er seine Verwunderung darÃ¼ber aus, dass sich der â€žORF Reportâ€œ in der heutigen Sendung – bereits zum zweiten Mal – mit dem Rechtsextremismus-Bericht des DÃ–W (Dokumentationsarchiv des Ã–sterreichischen Widerstandes) beschÃ¤ftige, statt aktuell Ã¼ber die Vorkommnisse im eigenen Haus zu berichten.

Das DÃ–W, das per Gerichtsentscheid als pseudowissenschaftliches Institut genannt werden dÃ¼rfe und von der Verlierer-Ampel mit 220.000 Euro gefÃ¶rdert werde, sei ein Instrument geworden, um die stÃ¤rkste Partei des Landes zu diskreditieren – und dem ORF dienten die pseudowissenschaftlichen Erkenntnisse des DÃ–W fÃ¼r eine Kampagne gegen die FPÃ–.Â 

SPÃ–-naher Stiftungsrat soll WeiÃŸmann mit Abwahl gedroht haben

Hafenecker wunderte sich auch, warum sich der ORF nicht mit einem Bericht beschÃ¤ftige, der im Extradienst von Herausgeber Christian Mucha zu lesen gewesen wÃ¤re. Demnach soll der SPÃ–-nahe Stiftungsrat Heinz Lederer dem damaligen ORF-Generaldirektor Roland WeiÃŸmann sinngemÃ¤ÃŸ mit seiner Abwahl gedroht haben, sollte er nicht jene von Lederer genannten Produktionsfirmen beschÃ¤ftigen. Hafenecker ergÃ¤nzte, dass Lederer diesen Vorwurf entschieden bestreiten wÃ¼rde.Â 

Verheerendes Sittenbild

Durch ein verheerendes Sittenbild im ORF durch die Causa â€žWeiÃŸmannâ€œ (Sexuelle BelÃ¤stigung, keine sexuelle BelÃ¤stigung, Schadenersatzforderung von WeiÃŸmann in HÃ¶he von vier Millionen Euro) gebe der ORF ein Bild ab, das Ã–sterreich international bis auf die Kochen blamiere, waren sich Hafenecker und Westenthaler einig.Â 

Beide staunten auch darÃ¼ber, dass der Gagenkaiser des ORF, Pius Strobl, der im Jahr auf 468.000 Euro kommt und sich eine Luxuspension von 2,4 Millionen Euro sichern mÃ¶chte, vÃ¶llig aus der Berichterstattung verschwunden sei. â€žDas hat sicher nichts damit zu tun, dass Strobl ein MitbegrÃ¼nder der GrÃ¼nen istâ€œ, meinte Hafenecker ironisch. 

Die ganze Pressekonferenz von Christian Hafenecker und Peter Westenthaler kÃ¶nnen Sie auf dem YouTube-Kanal von FPÃ– TV sehen:

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