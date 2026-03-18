Stiftungsratschef Lederer â€žnicht mehr tragbarâ€œ: Sorgt Babler fÃ¼r AufklÃ¤rung?

Nicht nur der RÃ¼cktritt von ORF-Generaldirektor Roland WeiÃŸmann sorgt fÃ¼r ordentlich Wirbel im ORF, auch gegen Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer wurden schwere VorwÃ¼rfe erhoben. Die FPÃ– fordert deshalb die AufklÃ¤rung der UmstÃ¤nde und den RÃ¼cktritt Lederers.

Schwere VorwÃ¼rfe gegen Stiftungsratschef

Die Anschuldigungen haben es in sich: Lederer soll, wie berichtet, profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer mit â€žKonsequenzen im ORFâ€œ gedroht haben. Auch soll er in Abrechnungen der Kanzlei von Signa-Anwalt Stefan Prochaska aufgetaucht sein, mit dokumentierten Kontakten in den Jahren 2022 und 2023, wie die Kronen Zeitung berichtete. Dazu kommen Berichte Ã¼ber gut bezahlte Beraterjobs fÃ¼r den Ã–sterreichischen Sportverband (Ã–SV) und den Verkauf der ORF-FunkhÃ¤user an das Bau- und Immobilienunternehmen Rhomberg, das 2016 den GroÃŸteil des traditionsreichen ORF-Funkhauses in der Wiener ArgentinierstraÃŸe gekauft hat â€“ und das damals ausgerechnet von Lederer beraten wurde.

Lederer nicht mehr tragbar

Weil der von der SPÃ– installierte Lederer im Verdacht stehe, seine TÃ¤tigkeit im Kontrollgremium fÃ¼r GeschÃ¤ftemacherei gegen die Interessen des ORF benutzt zu haben, sei er â€žin dieser Funktion nicht eine Minute lÃ¤nger tragbarâ€œ, zeigte sich FPÃ–-Mediensprecher Christian Hafenecker empÃ¶rt. SPÃ–-Chef Andreas Babler mÃ¼sse â€žals Medienminister daher sofort fÃ¼r seinen RÃ¼cktritt und AufklÃ¤rung sorgen!â€œ, forderte er. Hafenecker wÃ¶rtlich:

Wenn ein amtierender ORF-Stiftungsrat den Ã–SV berÃ¤t, an den der ORF Millionen fÃ¼r Ãœbertragungsrechte bezahlt, und auch noch den neuen EigentÃ¼mer des Funkhauses, gegen dessen Verkauf sogar ORF-Mitarbeiter protestiert hatten, dann stellt sich schon die Frage, wessen Interessen sich Lederer verpflichtet gefÃ¼hlt hat.

Hat sich Lederer Babler â€žan den Hals geschmissenâ€œ?

Hafenecker Ã¤rgerte sich Ã¼ber die UntÃ¤tigkeit des Vizekanzlers und Medienministers: Lederer habe sich dem â€žMarxisten Bablerâ€œ offenbar â€žan den Hals geschmissenâ€œ, so der Vorwurf. Das komme â€žnÃ¤mlich auch heraus, wenn man bei den aktuellen Medienberichten um seine GeschÃ¤ftemacherei eins und eins zusammenzÃ¤hltâ€œ.

ORF als â€žgrÃ¼ne Wiese fÃ¼r rotes Bonzentumâ€œ

Babler solle deshalb sofort handeln, denn weiteres ZÃ¶gern und Wegschauen wÃ¼rde â€žnÃ¤mlich nur bedeuten, dass er Lederer die Stange hÃ¤lt und seine mutmaÃŸlichen Verfehlungen insgeheim goutiertâ€œ. Hafenecker abschlieÃŸend:

Mit der Skandalkaskade seines Genossen steht der ORF nun als grÃ¼ne Wiese fÃ¼r rotes Bonzentum da, finanziert mit der Zwangssteuer der BÃ¼rger. Wenn Babler weiter kein Wort Ã¼ber die Lippen bringt und Lederer weiter fuhrwerken lÃ¤sst, stimmt er dem zu!

Lederer weiÃŸt Anschuldigungen zurÃ¼ck

Lederer selbst meldete sich inzwischen in einer Presseaussendung zu Wort und wies die Anschuldigungen zurÃ¼ck: Alle Beratungsleistungen im Rahmen seiner beruflichen TÃ¤tigkeit als Unternehmer und nicht als Aufsichtsrat seien hinsichtlich der Vereinbarkeit mit seiner Funktion im ORF-Stiftungsrat geprÃ¼ft worden und stÃ¼nden in keinem Zusammenhang und nicht im Widerspruch zu den Interessen des ORF, teilte er mit. Alle Vorgaben der Compliance sowie der Corporate Governance wÃ¤ren vollumfÃ¤nglich erfÃ¼llt und eingehalten worden.