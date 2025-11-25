Peter Westenthaler

Stiftungsrat Peter Westenthaler sprach von â€žChaos-Tagen im ORF, die ich in dieser IntensitÃ¤t Ã¼berhaupt noch nie erlebt habeâ€œ.

Foto: Andreas Ruttinger / FPÃ–

ORF

25. November 2025 / 14:26 Uhr

Ã–VP-Unterwanderungs-Versuch sorgt im ORF fÃ¼r totales Chaos

Der ORF hat die Pressekonferenz der FPÃ– mit GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker und Stiftungsrat Peter Westenthaler heute, Dienstag, nicht live gestreamt. Wenig Ã¼berraschend: Denn unter dem Titel â€žUnterwanderungsversuch durch Systemparteien: Chaos im ORFâ€œ wurde nicht nur eine Reihe von â€žFake Newsâ€œ aufgezÃ¤hlt, sondern ein schweres Ã–VP-Foul thematisiert.

Partei-FunktionÃ¤re in hÃ¶chstes ORF-Gremium entsandt

Wenn nÃ¤mlich am Donnerstag der Stiftungsrat im ORF zusammenkommt, mÃ¼ssen in dieser Sitzung BeschlÃ¼sse der vergangenen zwei ZusammenkÃ¼nfte dieses Gremiums wiederholt werden, weil diese ungÃ¼ltig sind. Grund: Die Ã–VP hat gegen das ORF-Gesetz verstoÃŸen und zwei Personen in den Publikumsrat entsandt, die eine aktive Parteifunktion haben. Und das ist explizit verboten.


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Blamage fÃ¼r Regierungsparteien

Stiftungsrat Peter Westenthaler sprach deshalb von â€žChaos-Tagen im ORF, die ich in dieser IntensitÃ¤t Ã¼berhaupt noch nie erlebt habeâ€œ. Das sei eine Blamage, ein Bauchfleck fÃ¼r die Regierungsparteien Ã–VP, SPÃ– und Neos. So habe die Ã–VP aktive Partei-FunktionÃ¤re in den Publikumsrat (neun davon sitzen dann auch im Stiftungsrat) installiert. Es handelt sich dabei um die ehemalige Justizministerin Beatrix Karl, die nach wie vor eine Funktion in der Ã–VP-Vorfeldorganisation Ã–AAB hat, und um Gertrude Aubauer, die eine aktive Funktion beim Ã–VP-Pensionistenverband hat.

Medienminister Babler winkte Gesetzwidrigkeit durch

Der zustÃ¤ndige Medienminister, Andreas Babler (SPÃ–), hat das durchgehen lassen, obwohl Westenthaler vor den Auswirkungen massiv gewarnt hatte. Auch ein Vertagungs-Antrag von ihm sei vom Tisch gewischt worden – â€žund jetzt haben wir den Salatâ€œ, so Westenthaler, der davon ausgeht, dass am Donnerstag der gesamte Stiftungsrat neu gewÃ¤hlt werden mÃ¼sse. All das sei ruf- und geschÃ¤ftsschÃ¤digend fÃ¼r den gesamten ORF.

30 Millionen Euro fÃ¼r Eintreibung der Zwangssteuer

Westenthaler sprach bei der Pressekonferenz auch Ã¼ber â€žSodom und Gomorrhaâ€œ, das bei der Haushaltsabgabe herrsche. Zudem erhÃ¶he die OBS (ORF-Beitrags Service GmbH) ihre Mitarbeiterzahl von derzeit 217 auf sage und schreibe 276, die dann damit beschÃ¤ftigt sind, die ZwangsgebÃ¼hren der Ã–sterreicher einzutreiben. Die Kosten wÃ¼rden enorm steigen, nÃ¤mlich auf rund 30 Millionen Euro pro Jahr. â€žDas kostet den ORF allein die Verwaltung und Eintreibung der Zwangssteuerâ€œ, kritisierte Westenthaler, der darauf pochte, die Haushaltsabgabe abzuschaffen.

Hier kÃ¶nnen Sie die gesamte Pressekonferenz von FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker und ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler ansehen:

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