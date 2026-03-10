Zwangsabgaben geplagte Ã–sterreicher sind die grÃ¶ÃŸten Verlierer des KÃ¼niglberg-Chaos

ORF-Generaldirektor Roland WeiÃŸmann ist gestern, Montag, mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion zurÃ¼ckgetreten. AuslÃ¶ser sind VorwÃ¼rfe einer ORF-Mitarbeiterin, die ihm sexuelle BelÃ¤stigung zu Beginn seiner Amtszeit 2022 vorwirft.

Ingrid Thurnher Ã¼bernimmt

WeiÃŸmann bestreitet die VorwÃ¼rfe. Der ORF-Stiftungsrat kÃ¼ndigte eine â€žrasche und transparente AufklÃ¤rungâ€œ an und will bereits am Donnerstag Radiodirektorin Ingrid Thurnher als interimistische Generaldirektorin bestellen. Am Fahrplan fÃ¼r die Neubestellung der ORF-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung ab 1.1.2027 soll sich nichts Ã¤ndern.

Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer betonte, es sei seine â€žoberste Pflicht, die IntegritÃ¤t des ORF zu schÃ¼tzenâ€œ. Der Schutz der betroffenen Mitarbeiterin habe oberste PrioritÃ¤t.

WeiÃŸmann weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

WeiÃŸmanns Rechtsvertreter, der Anwalt Oliver Scherbaum, kritisiert die Vorgangsweise des Stiftungsrats scharf. Sein Mandant sei darÃ¼ber informiert worden, dass ihm von einer Mitarbeiterin â€žunangemessenes Verhaltenâ€œ vorgeworfen werde, habe die VorwÃ¼rfe jedoch bestritten.

Demnach sei WeiÃŸmann â€žeine Frist von wenigen Tagenâ€œ eingerÃ¤umt worden, um zurÃ¼ckzutreten, ohne dass es zu einer inhaltlichen PrÃ¼fung des Sachverhalts gekommen sei. Bis heute liege ihm der genaue, von der Mitarbeiterin vorgebrachte Sachverhalt nicht vor, so Scherbaum.

Keine PrÃ¼fung des Sachverhalts

â€žUm Schaden vom Unternehmen abzuwendenâ€œ sei WeiÃŸmann dennoch sofort zurÃ¼ckgetreten.

Die mediale Verbreitung der â€žin keinster Weise aufgeklÃ¤rten VorwÃ¼rfeâ€œ stelle eine â€žvÃ¶llig unangemessene und Ã¼berschieÃŸende Reaktionâ€œ dar und verletze seine PersÃ¶nlichkeitsrechte massiv.

SPÃ– schÃ¼ttet Kind mit dem Bade aus

Aus der SPÃ– kommen deutliche Worte. Der steirische SPÃ–-Klubobmann Hannes Schwarz begrÃ¼ÃŸt den RÃ¼cktritt als â€žnotwendiges Signalâ€œ, fordert aber, die AufklÃ¤rung dÃ¼rfe nicht bei der Person des Generaldirektors stehenbleiben:

Sexismus und Machtmissbrauch dÃ¼rfen im Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen Millimeter Platz haben â€“ egal, auf welcher Ebene sie stattfinden.

SPÃ–-Mediensprecher Klaus Seltenheim lobt wiederum das â€žrasche und konsequente Handelnâ€œ des Stiftungsrates und bezeichnet Ingrid Thurnher als â€žÃ¼beraus erfahrene und hÃ¶chst kompetente Medienmanagerinâ€œ.

Ã–VP reagiert zurÃ¼ckhaltend

â€žVolle AufklÃ¤rung und Transparenz aller UmstÃ¤ndeâ€œ, fordert GeneralsekretÃ¤r und Mediensprecher der Volkspartei, Nico Marchetti.

Kurz vor der Neubestellung des politisch richtungsweisenden Generaldirektorsposten hat die Ã–VP im eigentlich rot dominierten ORF nun eine schwere Position.

FPÃ– sieht â€žChance, Regierungslautsprecher-Rolle zu beendenâ€œ

Entsprechend drÃ¤ngt die FPÃ–, den Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunk grundlegend zu reformieren.

FÃ¼r GeneralsekretÃ¤r und Mediensprecher Christian Hafenecker habe der ORF nun die Chance, â€žseine selbstgewÃ¤hlte Rolle als zwangssteuerfinanzierter Regierungslautsprecher aufzugebenâ€œ und zu seinem Ã¶ffentlich-rechtlichen Auftrag zurÃ¼ckzukehren.

Forderung nach Beendigung der Einseitigkeit

Denn unter WeiÃŸmann sei der ORF zu einem â€žHaus- und Hof-Propagandaorgan der Regierungâ€œ geworden, so Hafenecker, wobei er nicht nur die Ã–VP meint. Er verweist auf jÃ¼ngste Berichterstattungsentscheidungen, von der Live-Ãœbertragung des SPÃ–-Parteitages bis zu Sondersendungen zur Regierung und zur Ã–VP, und zieht Vergleiche mit â€žStaatsfernsehen in Ostblock-Regimenâ€œ.

Abschaffung der Zwangssteuer

Mit Blick auf die interimistische FÃ¼hrung durch Ingrid Thurnher fordert Hafenecker â€žmehr Distanz zwischen KÃ¼niglberg und Verlierer-Ampelâ€œ und kritisiert, die ORF-Programme seien â€žvon Einseitigkeit, Bevormundung und links-wokem Framing geprÃ¤gtâ€œ.

Strukturell verlangt die FPÃ– weiter die â€žTotalreformâ€œ des ORF und die Umgestaltung zu einem â€žverschlankten Grundfunk ohne jeglichen Zwangsbeitragâ€œ.

GrÃ¼ne: Sicheres Arbeitsumfeld und Schutz der Betroffenen

Die GrÃ¼nen kÃ¼mmert, wie die SPÃ– auch, mehr das Beziehungsgeflecht, denn das Politische. Die stellvertretende Klubobfrau und Mediensprecherin Sigi Maurer fordert â€žeine Unternehmenskultur und Strukturen, die Machtmissbrauch verhindern, Betroffene schÃ¼tzen und ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen, in dem Respekt und IntegritÃ¤t selbstverstÃ¤ndlich sind.â€œ

Zugleich mahnt sie Politik und Medien zu SensibilitÃ¤t im Umgang mit der mutmaÃŸlich betroffenen Frau: Deren PersÃ¶nlichkeitsrechte mÃ¼ssten uneingeschrÃ¤nkt geachtet werden.

Neos: Entpolitisierung und unabhÃ¤ngige Neubesetzung

Differenzierter zeigt sich Neos-GeneralsekretÃ¤r Douglas Hoyos. Er rÃ¼ckt die politische Verantwortung fÃ¼r kÃ¼nftige Strukturreformen in den Vordergrund. Nach dem RÃ¼cktritt brauche es nun â€žein transparentes, professionelles und objektives Verfahrenâ€œ bei der Bestellung der neuen Generaldirektorin oder des neuen Generaldirektors.

Die Beurteilung der konkreten VorwÃ¼rfe gegen WeiÃŸmann sei Aufgabe der dafÃ¼r vorgesehenen Stellen, betont er, die Politik sei hingegen dafÃ¼r verantwortlich, â€ždie Wahrung eines professionellen, unabhÃ¤ngigen ORFâ€œ zu gewÃ¤hrleisten.

Warten auf angekÃ¼ndigte Gesamtreform

Hoyos erinnert an die angekÃ¼ndigte Gesamtreform des ORF, mit der Unparteilichkeit und UnabhÃ¤ngigkeit gestÃ¤rkt und der ORF entpolitisiert werden sollen.

Die Neos forderten seit Jahren die AuflÃ¶sung des politisch geprÃ¤gten Stiftungsrats und seine Ersetzung durch einen unabhÃ¤ngigen Aufsichtsrat, der einen mehrkÃ¶pfigen Vorstand bestellt und kontrolliert. Dabei macht Hoyos aber nicht klar, wie er einen unabhÃ¤ngigen Aufsichtsrat gewÃ¤hrleisten will. Die Besetzung nach Wahlergebnissen dÃ¼rfte jedenfalls mehr im Sinne der Ã–sterreicher sein.

Machtspiel vor Neuwahl

Mit dem RÃ¼cktritt WeiÃŸmanns einige Monate vor der Neubesetzung des Postens bringen sich die MachtblÃ¶cke in Stellung. Die Ã–VP ist vorerst geschwÃ¤cht und die linke Betroffenheitswelle rollt durchs Land.

Dabei lenkt der Fall vom grundsÃ¤tzlichen und dringenden Reformbedarf ab. So gesehen ist der grÃ¶ÃŸte Verlierer der Zwangsabgaben geplagte Ã–sterreicher.