Schock-Zahlen aus dem Ministerium: 1.834 Angriffe auf Ã–BB-Mitarbeiter â€“ und Ã¼ber die TÃ¤ter kein Wort

1.834 Mal zugeschlagen. So viele Ãœbergriffe auf Ã–BB-Mitarbeiter registrierte das Infrastrukturministerium von 2020 bis 2025. 459 endeten mit Verletzungen. Bei den SicherheitskrÃ¤ften blieb beinahe jeder zweite Angriff nicht ohne Folgen.

FPÃ– will der Sache nachgehen

Die Zahlen stammen aus der Anfragebeantwortung 5582/AB von Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÃ–). Viele Informationen sind jedoch bisher noch unbekannt: Wer die TÃ¤ter waren, wie viele Anzeigen folgten, wer verurteilt wurde und ob jemand das Land verlassen musste. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Verkehrssprecher Christian Hafenecker bringt deshalb zwei neue parlamentarische Anfragen ein â€“ eine an Innenminister Gerhard Karner, eine erneut an Hanke.

Hafenecker will endlich die TÃ¤ter-Zahlen

Beim Innenministerium fragt der freiheitliche GeneralsekretÃ¤rnach nach der Anzahl von KÃ¶rperverletzungen, gefÃ¤hrlichen Drohungen und NÃ¶tigungen mit Tatort Bahnhof, Bahnanlage oder Ã¶ffentliches Verkehrsmittel ab â€“ aufgeschlÃ¼sselt nach Jahren, StaatsangehÃ¶rigkeit und Aufenthaltsstatus. Er beschreibt seinen Beweggrund folgendermaÃŸen:

Der Minister legt erstmals Zahlen vor, die das AusmaÃŸ belegen. Ãœber die TÃ¤ter verliert er kein einziges Wort. Wir wissen nicht, wie viele Anzeigen es gab. Wir wissen nicht, wer angeklagt und wer verurteilt wurde. Und wir wissen erst recht nicht, ob am Ende irgendjemand das Land verlassen musste.

In der zweiten Anfrage hakt Hafenecker bei Hanke nach: zur eigenen Eisenbahnpolizei, zum Stichschutz und zu den Gefahrenzulagen:

Die Frage nach einer eigenen Eisenbahnpolizei hat der Minister Ã¼berhaupt nicht beantwortet â€“ abgeduckt und dann ignoriert. Beim Stichschutz nennt er weder Zeitplan noch StÃ¼ckzahl noch Budget. Und bei den Gefahrenzulagen erklÃ¤rt sich ausgerechnet der EigentÃ¼mervertreter der Ã–BB fÃ¼r unzustÃ¤ndig. Das nehmen wir nicht hin.

Landbauer: Blindflug auf Kosten der Pendler

Auch in NiederÃ¶sterreich schlÃ¤gt die FPÃ– Alarm. Landesparteiobmann und LH-Stellvertreter Udo Landbauer betont die besondere AbhÃ¤ngigkeit des Bundeslandes von der Bahn:

Kein Bundesland hÃ¤ngt so stark an der Bahn wie NiederÃ¶sterreich. Hunderttausende fahren tÃ¤glich zur Arbeit, zur Schule, zur UniversitÃ¤t â€“ Ã¼ber die SÃ¼dbahn, die Westbahn, die Nordbahn, die Franz-Josefs-Bahn. Und jetzt erfahren wir, dass in sechs Jahren 1.834 Mal zugeschlagen wurde. Ich will wissen, wie viel davon auf unsere Strecken und unsere BahnhÃ¶fe entfÃ¤llt.

Eine AufschlÃ¼sselung nach BundeslÃ¤ndern und BahnhÃ¶fen fehlt bis heute. â€žWenn der Bund nicht einmal weiÃŸ, wo die Ãœbergriffe stattfinden, kann er auch nicht sagen, wo Polizei gebraucht wird. Das ist keine Sicherheitspolitik, das ist Blindflug auf Kosten der Pendler.â€œ Landbauer fordert eine jÃ¤hrliche, regional gegliederte Gewaltstatistik. Gleichzeitig kritisiert er den Umgang mit dem Personal:

Wer um sechs Uhr frÃ¼h allein durch einen Zug geht und Fahrscheine kontrolliert, hat sich Schutz und keine Testphase verdient. Der Minister lÃ¤sst seit Monaten Stichschutzwesten testen und nennt bis heute kein Datum, an dem sie flÃ¤chendeckend da sind. Diese Leute halten den Kopf hin, wÃ¤hrend in Wien evaluiert wird.