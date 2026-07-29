Ernst Strasser

Ã–VP-Innenminisiter Gerhard Karner gab fÃ¼r ein “Austauschtreffen”, in dessen Rahmen auch der Geburtstag von Ex-Minister Ernst Strasser (Bild) gefeiert wurde, fast 9.000 Euro aus.

Foto: European People's Party / Wikimedia CC BY 2.0

Ã–VP

29. Juli 2026 / 12:58 Uhr

Innenminister Karner in der Kritik: Fast 9.000 Euro Steuergeld fÃ¼r 70er-Party von Ex-Minister

Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Ã–sterreicher keine Skandal-Meldungen aus der Verlierer-Ampel bekommen. Aufgrund einer parlamentarischen Anfrage des FPÃ–-Abgeordneten Reinhold Maier kam zutage, dass Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner sage und schreibe fast 9.000 Euro Steuergeld fÃ¼r den runden Geburtstag von Ex-Minister Ernst Strasser abgegeben hat. 

Auch Karl Nehammer dabei

Karner spricht von einem â€žAustauschtreffenâ€œ fÃ¼r ehemalige und aktive Akteure zur WÃ¼rdigung des runden Geburtstages des frÃ¼heren Innenministers Ernst Strasser. Drei ehemalige Innenminister sollen dabei gewesen sein, unter anderem auch Ex-Bundeskanzler und jetzige â€žBankdirektorâ€œ Karl Nehammer. 

Geburtstags-Feier auf Kosten der Steuerzahler

Dass diese offizielle â€ž70er-Sauseâ€œ des Innenministeriums ausgerechnet fÃ¼r einen Mann veranstaltet wurde, der seinerzeit wegen Bestechlichkeit verurteilt wurde, hat einen schalen Beigeschmack. AuÃŸerdem stellt sich die Frage, warum Ernst Strasser sein JubilÃ¤um nicht im privaten Rahmen â€“ wie jeder andere Ã–sterreicher auch â€“ gefeiert hat, sondern zu allem Ãœbel noch auf Kosten der Steuerzahler. 

Catering, Torten und Blumen

Konkret fielen fÃ¼r diese Ã–VP-Party 8.230,32 Euro an â€“Â  und zwar fÃ¼r Catering, Personal, Equipment, MobiliarÂ und Dekoration. FÃ¼r 373,50 Euro gab es Torten, 100 Euro kosteten BlumenstrÃ¤uÃŸe und 20,95 Euro wurden fÃ¼r Bilderrahmen in Rechnung gestellt. Macht in Summe rund 8.700 Euro aus, die in der Anfragebeantwortung zum Vorschein kamen.Â 61 Personen nahmen insgesamt an dem Fest teil.

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