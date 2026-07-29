Baden im Burkini: Freibad bietet Extra-Ã–ffnungszeiten fÃ¼r Moslem-Frauen

Jeden Montagabend ist ein Freibad in SÃ¼dtirol fÃ¼r eine Stunde ausschlieÃŸlich fÃ¼r muslimische Frauen geÃ¶ffnet â€“ das sorgt fÃ¼r Kritik. Nicht wenige sehen darin eine Sonderbehandlung fÃ¼r eine migrantische Klientel, die kaum zur Integration beitrÃ¤gt.

Mehr Bewegung fÃ¼r muslimische Frauen

Seit Montag bleibt das Lido in Salurn von 18.30 bis 19.30 Uhr fÃ¼r den Verein â€žArmoniaâ€œ und muslimische Frauen geÃ¶ffnet. Betreiber Luca Lechthaler begrÃ¼ndete das Angebot damit, dass den migrantischen Frauen mehr â€žBewegung, Begegnung und gesellschaftliche Teilhabeâ€œ ermÃ¶glicht werden solle.

Ab sofort Burkini erlaubt

WÃ¤hrend dieser reservierten Zeit ist sogar das Tragen eines Burkinis erlaubt. Die Besucherinnen zahlen dabei den regulÃ¤ren Eintritt. Der Betreiber betont, dass auch andere Gruppen das Bad zu bestimmten Zeiten exklusiv nutzen kÃ¶nnen, etwa fÃ¼r Frauen-Yoga oder Trainings der Jugendfeuerwehr.

FPÃ– sieht falsches Frauenbild

Die Freiheitlichen lehnen die Initiative entschieden ab und sehen darin ein falsches Signal fÃ¼r die Integration. Sie stellen klar, dass dadurch ein Frauenbild gefÃ¶rdert werde, das mit Geschlechtertrennung und Verschleierung verbunden sei. Zudem verlangen sie Auskunft darÃ¼ber, ob das Projekt mit Ã¶ffentlichen Geldern finanziert wird.

â€žKonservativeâ€œ begrÃ¼ÃŸen Angebot

UnterstÃ¼tzung kommt hingegen von der Senatorin der SÃ¼dtiroler Volkspartei (SVP), Julia Unterberger. Sie erklÃ¤rte, dass viele muslimische Frauen ohne dieses Angebot gar nicht schwimmen gehen wÃ¼rden. Die Initiative ermÃ¶gliche Sport, soziale Kontakte und mehr gesellschaftliche Teilhabe. Auch BÃ¼rgermeister Roland Lazzeri verteidigte das Modell und verwies darauf, dass der private Betreiber frei Ã¼ber die Nutzung seines Schwimmbads entscheiden kÃ¶nne.