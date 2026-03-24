Razzia gegen linke Szene wegen Anschlag auf das Stromnetz

Man merkt: Es ist Superwahljahr. Denn in der BRD-Hauptstadt wurde wegen dem Anschlag auf das Stromnetz (Unzensuriert berichtete) am heutigen Dienstag, dem 24. MÃ¤rz, eine Razzia gegen die linke Szene durchgefÃ¼hrt. Sowohl der Tagesspiegel als auch t-online griffen das Thema auf.

Keine Festnahmen, keine Haftbefehle

Demnach “soll es stadtweit 15 Durchsuchungen geben”. Ziel der EinsÃ¤tze in Berlin war die Sicherstellung von Beweismaterial. Festnahmen oder Haftbefehle gab es demnach nicht. Die Aktion wird der Bild zufolge von der “Ermittlungsgruppe Spannung” beim Landeskriminalamt geleitet. Sie hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Spuren ausgewertet und TatverdÃ¤chtige identifiziert. Die Razzia gilt als vorlÃ¤ufiger HÃ¶hepunkt der Ermittlungen zu mehreren Sabotageakten gegen die Stromversorgung.

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Es bleibt abzuwarten, ob bei diesen Durchsuchungen etwas Sinnvolles herauskommt, oder ob es bei einem rein symbolischen Akt vor den Wahlen am 20. September 2026 bleibt, der dann zwar nichts bringt, aber unbedarften WÃ¤hlern ein hartes Vorgehen gegen linken Terror vorgaukelt.