Bereits jetzt leidet das Gesundheitssystem unter dem massiven Ã„rztemangel â€“ und tausende weitere Mediziner stehen vor der Pension.

Foto: fernandozhiminaicela / pixabay.com

Gesundheitssystem

29. Juli 2026 / 14:36 Uhr

VersorgungslÃ¼cke durch Pensionswelle: Ã–sterreich droht dramatischer Ã„rztemangel

53.353 Ã„rzte gibt es in Ã–sterreich â€“ und trotzdem warnt die Ã„rztekammer vor einer drohenden VersorgungslÃ¼cke im Ã¶ffentlichen Gesundheitssystem. Die FPÃ– sieht die Verantwortung dafÃ¼r bei der Verlierer-Ampel.

Tausende Ã„rzte gehen in Pension

Zwar ist die Zahl der Mediziner weiter gestiegen, doch der Behandlungsbedarf wÃ¤chst durch die alternde BevÃ¶lkerung und lÃ¤ngere Lebenserwartung ebenfalls. Gleichzeitig arbeiten immer mehr Ã„rzte in Teilzeit. In den kommenden zehn Jahren werden zudem rund 18.000 Mediziner das Pensionsalter erreichen, wodurch jÃ¤hrlich rund 1.836 Ã„rzte nachbesetzt werden mÃ¼ssten, um den aktuellen Stand zu halten.

Ã„rztekammer und FPÃ– fÃ¼r mehr Basisausbildungsstellen

Als grÃ¶ÃŸtes Problem sieht die Ã„rztekammer die unzureichende Zahl an Basisausbildungsstellen in den SpitÃ¤lern, die den Berufseinstieg junger Mediziner erschweren. Sie fordert deshalb eine garantierte Mindestzahl an AusbildungsplÃ¤tzen sowie attraktivere Arbeitsbedingungen im Ã¶ffentlichen System. Dazu zÃ¤hlen flexiblere Arbeitsmodelle, Job-Sharing, die MÃ¶glichkeit einer TÃ¤tigkeit sowohl im Spital als auch in Ordinationen sowie ein deutlicher Abbau der BÃ¼rokratie, damit Ã„rzte mehr Zeit fÃ¼r ihre Patienten haben.

Ã„hnlich sehen das die Freiheitlichen: Auch Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak kritisierte den Engpass bei der Basisausbildung in den SpitÃ¤lern scharf. Viele Medizinabsolventen mÃ¼ssten trotz steigenden Ã„rztebedarfs monatelang auf einen Ausbildungsplatz warten. Es sei unverstÃ¤ndlich, dass Ã–sterreich viel Geld in die Ausbildung investiere, junge Mediziner nach dem Studium aber wegen fehlender AusbildungsplÃ¤tze in die Arbeitslosigkeit oder ins Ausland drÃ¤nge – das sei “ein untragbarer Brain Drain, den sich Ã–sterreich angesichts des Ã„rztemangels schlicht nicht leisten kann.â€œ

Ausbildungsgarantie fÃ¼r Medizinstudenten

Die Ursache: eine Gesundheitspolitik, die sich zu stark auf BÃ¼rokratie und Strukturreformen konzentriere, anstatt den Ã„rztemangel zu bekÃ¤mpfen. Der FPÃ–-Mandatar fordert daher einen Ausbildungsgipfel mit allen relevanten Akteuren, eine Ausbildungsgarantie fÃ¼r Medizinabsolventen, einen bundesweiten Ausbildungspool mit ausreichend finanzierten Stellen, eine langfristige Personalstrategie sowie bessere Arbeitsbedingungen, weniger BÃ¼rokratie und attraktivere Kassenstellen. Nur so kÃ¶nnte man die “hervorragend ausgebildeten Jungmediziner im Land halten und die medizinische Versorgung der Ã¶sterreichischen BevÃ¶lkerung dauerhaft sichern.â€œ

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