Intrige in Ruck-AffÃ¤re? SPÃ–-FunktionÃ¤r unter Maulwurf-Verdacht

Jetzt scheint klar zu sein, wer die geheime Tonaufnahme von Walter Ruck gemacht haben soll: Laut Informationen von oe24 soll es sich dabei um den PrÃ¤sident des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes hadeln – vermutet wird eine politische Intrige.

GesprÃ¤chsteilnehmer zeichnete heimlich auf

oe24 will Teile einer geheimen Tonaufnahme eines Treffens im Weinkeller von Wirtschaftskammer-PrÃ¤sident Walter Ruck vom 20. November haben. Auf der Aufnahme sollen neben Ruck auch ein Mitarbeiter der Wirtschaftskammer, der DonaustÃ¤dter SPÃ–-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy sowie der PrÃ¤sident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV), Marko Fischer, zu hÃ¶ren sein. Einer der drei GesprÃ¤chspartner soll das Treffen heimlich aufgezeichnet haben.

Eine eidesstattliche ErklÃ¤rung fehlt

Nach oe24-Informationen gaben Walter Ruck, Ernst Nevrivy und der WKW-Mitarbeiter bei einem Wiener Anwalt eidesstattliche ErklÃ¤rungen ab, wonach sie keine Tonaufnahme angefertigt hÃ¤tten. Die Wirtschaftskammer bestÃ¤tigte dies gegenÃ¼ber oe24: â€žJa, das stimmt. Die eidesstattliche ErklÃ¤rung wurde am 28. Juli bei einem Anwalt abgegeben.â€œ

Marko Fischer legte hingegen keine eidesstattliche ErklÃ¤rung ab. Sein Anwalt bestÃ¤tigte zwar das Treffen, erklÃ¤rte aber: â€žZu Inhalt und UmstÃ¤nden vertraulicher GesprÃ¤che Ã¤uÃŸert sich Herr PrÃ¤sident Fischer nicht.â€œ Auf die Frage, ob Fischer das GesprÃ¤ch aufgezeichnet habe, gab es keine Antwort. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Konflikt zwischen roten und schwarzen Wirtschaftsvertretern

Fischer gehÃ¶rt als SWV-Chef und VizeprÃ¤sident der Wirtschaftskammer dem politischen Lager der SPÃ– an. Laut oe24 kÃ¶nnte hinter der geheimen Aufnahme ein Konflikt zwischen dem SWV und dem Wirtschaftsbund stehen. Hintergrund sind VorwÃ¼rfe des SWV, der Wirtschaftsbund habe nach der Kammerwahl Vereinbarungen gebrochen, wodurch dem Verband FÃ¶rdergelder in HÃ¶he von rund 200.000 Euro pro Jahr entgangen seien. Zudem kommt in dem GesprÃ¤ch auch Wiens SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig vor, ein enger VerbÃ¼ndeter des geschassten Rucks.

SPÃ– will VorwÃ¼rfe prÃ¼fen

Der Wiener SPÃ–-LandesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer JÃ¶rg Neumayer kÃ¼ndigte bei einer BestÃ¤tigung der VorwÃ¼rfe Konsequenzen an. â€žDiese VorfÃ¤lle mÃ¼ssen geprÃ¼ft werden. Ich habe Ã„hnliches schon gehÃ¶rt und habe daraufhin versucht, Marko Fischer zu erreichen, um ihn damit zu konfrontieren. Das ist mir aber bisher noch nicht gelungen.” Die SPÃ– lehne derartige Methoden strikt ab. â€žWenn sich diese VorwÃ¼rfe erhÃ¤rten, dann wird die SPÃ– jedenfalls Konsequenzen ziehen. Der SWV muss seine eigenen SchlÃ¼sse daraus ziehen.â€œ