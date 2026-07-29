Immerwährend | Österreichs wehrhafte Neutralität

Dieses Buch widmet sich einem der zentralen Grundpfeiler der Zweiten Republik: der immerwährenden Neutralität Österreichs. In fundierten Beiträgen analysieren und kommentieren die Autoren die historischen Wurzeln, die völkerrechtliche Bedeutung und die politische Praxis der Neutralität – vom „historischen Vorhof“ über die Erklärung im Jahr 1955 bis hin zu den aktuellen Herausforderungen in einer sich zunehmend polarisierenden neuen Weltordnung. Dabei wird deutlich, dass Neutralität weit mehr ist als ein historisches Erbe: Sie ist der fundamentale Ausdruck staatlicher Souveränität, Garant außenpolitischer Handlungsfreiheit und ein entscheidender Faktor für Frieden, Sicherheit und internationale Glaubwürdigkeit für unsere Heimat Österreich.

Das Buch analysiert kritisch die schleichende Aushöhlung dieses Verfassungsprinzips, setzt sich mit EU-, NATO- und Sanktionspolitik auseinander und zieht Vergleiche mit den neutralen europäischen Staaten Schweiz, Irland und Schweden.

In einem Zeitalter aktueller globaler Krisen werden Hintergründe umfassend erklärt und damit ein zentraler Beitrag zur staatsbürgerlichen Meinungsbildung über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Österreichs geliefert. Eine Empfehlung für alle Bürger, die Neutralität nicht als mediale Floskel, sondern als bewusstes politisches Bekenntnis eines souveränen Staates verstehen.

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