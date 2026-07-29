Spur fÃ¼hrt nach Ã–sterreich: Hat islamischer AttentÃ¤ter von Berlin Mitwisser in Salzburg?

Noch sitzt die Horrortat von Berlin, als Abdul B. am Samstagabend mit seinem Kleintransporter in eine Menschenmenge beim Christopher Street Day raste und dabei eine Frau tÃ¶tete und 16 Menschen schwer verletzte, tief. Jetzt der nÃ¤chste Schock: Hatte der islamische AttentÃ¤ter gar Mitwisser in Ã–sterreich?

Mit Salzburgerin verheiratet

Abdul B. soll nÃ¤mlich zwischen 2023 und 2024 nach islamischen Recht mit einer in Salzburg wohnhaften Frau verheiratet gewesen sein. Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÃ–) warnte auf ihrer Facebook-Seite:

Es besteht der dringende Verdacht, dass der Radikalisierungsprozess von Abdul B. ebenfalls lokale BezÃ¼ge aufweist. Daher stellt sich die Frage, ob der AttentÃ¤ter mÃ¶glicherweise von islamistischen Netzwerken beeinflusst wurde, die auch in Salzburg operieren. Oder hatte er gar Mitwisser vor Ort?Â

Ermittlungen zu Ã–sterreich-Verbindungen

Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner mÃ¼sse weitreichende Ermittlungen Ã¼ber Natur und AusmaÃŸ der Salzburg- und Ã–sterreich-Verbindungen von Abdul B. anordnen â€“ auf die deutschen BehÃ¶rden zu warten, sei zu wenig. Sollte es Hinweise darauf geben, dass der Terrorist hierzulande einschlÃ¤gige Kontakte unterhalten beziehungsweise sogar VerbÃ¼ndete gehabt hat, mÃ¼ssten diese ausgeforscht und prÃ¤ventiv daran gehindert werden, es ihrem islamistischen Bruder im Geiste irgendwann gleichzutun, forderte Svazek.Â