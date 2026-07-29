Linkes Wien: Fast 800 Prozent mehr Steuergeld an Homebase binnen eines Jahres

Der Fall eines zwÃ¶lfjÃ¤hrigen MÃ¤dchens, das aus Angst vor einem neuen Betreuer aus einem Fenster gesprungen sein soll und sich dabei schwer verletzte, hat den Wiener Verein Homebase in den Blick der Ã–ffentlichkeit gerÃ¼ckt.

Zunahme um 776 Prozent

Dabei zeigt sich die politische Dimension: Denn von der linken Stadtregierung wurde der Verein laut Bericht der Kronen Zeitung Ã¼ppigst mit Steuergeld versorgt.

Demnach erhielt Homebase im Juni 2025 exakt 44.077 Euro von der Stadt Wien. Im MÃ¤rz 2026 waren es schlieÃŸlich 386.093 Euro â€“ eine Zunahme von 776 Prozent.

Zehn betreute Wiener Kinder

Den hÃ¶chsten monatlichen Betrag soll die Stadt im JÃ¤nner 2026 mit 415.094 Euro bezahlt haben.

Zum Stichtag 1. April 2026 seien laut BehÃ¶rde zehn Wiener Kinder und Jugendliche durch den Verein betreut worden, davon acht in sozialtherapeutischer Einzelbetreuung und zwei Jugendliche im Rahmen von betreutem Wohnen.

Damit kostete jedes betreute Kind zwischen 869 und 1.235 Euro pro Tag!

FamiliÃ¤re Verbindungen

Aber nicht nur diese gigantischen BetrÃ¤ge sorgen fÃ¼r Unmut, auch die familiÃ¤re Verflechtung mit der Stadtregierung. Denn der Vater des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers von Homebase arbeitet laut Kronen Zeitung als Personalvertreter in der MA 11 (Kinder- und Jugendhilfe).

Die Stadt Wien sah darin nach eigener Darstellung keinen Interessenkonflikt und erklÃ¤rte: â€žDies war offengelegt. Der Personalvertreter war in keiner Weise, mittelbar oder unmittelbar, in Entscheidungen bezÃ¼glich des Vereins Homebase eingebunden.â€œ Der Verein selbst wollte sich laut Bericht nicht Ã¤uÃŸern.

Vorwurf der Freunderlwirtschaft

Der freiheitliche Jugendsprecher Maximilian Weinzierl erhob in einer Aussendung schwere VorwÃ¼rfe gegen die Wiener Stadtregierung:

Wenn die Kosten fÃ¼r einen Verein innerhalb weniger Monate nahezu auf das Zehnfache explodieren und gleichzeitig TagsÃ¤tze von bis zu 1.235 Euro pro Kind verrechnet werden, dann mÃ¼ssten bei der zustÃ¤ndigen Neos-VizebÃ¼rgermeisterin sÃ¤mtliche Alarmglocken schrillen.

Kontrolle versagt

Stattdessen drÃ¤nge sich der Verdacht auf, dass hier Freunderlwirtschaft und mangelnde Kontrolle wichtiger waren als das Wohl der anvertrauten Kinder.

Die Neos wÃ¼rden sich gerne als moralische SaubermÃ¤nner der Politik inszenieren, betrieben â€žin der Praxis aber offenbar dieselbe Freunderlwirtschaft wie ihre Koalitionspartner SPÃ– und Ã–VP.â€œ Und weiter:

Wer Transparenz predigt, muss sie auch selbst leben.

Forderung nach AufklÃ¤rung

AbschlieÃŸend verlangte der FPÃ–-Politiker eine umfassende Untersuchung. Es brauche eine rasche, lÃ¼ckenlose und unabhÃ¤ngige AufklÃ¤rung aller VorwÃ¼rfe:

Dieses offensichtliche Versagen muss sowohl personelle als auch politische Konsequenzen nach sich ziehen.

Ã–VP fordert Verantwortung, Emmerling ordnet PrÃ¼fung an

Auch Wiens Ã–VP-Chef Markus Figl verlangt AufklÃ¤rung. GegenÃ¼ber der Kronen Zeitung sagte er: â€žVizebÃ¼rgermeisterin Emmerling muss alle VorwÃ¼rfe restlos aufklÃ¤ren und die politische Verantwortung Ã¼bernehmen.â€œ

Bettina Emmerling (Neos) teilte der Kronen Zeitung mit, dass ihr die â€žbeschriebenen Gegebenheiten nicht bekannt gewesen seien. Sie habe sofort eine weitere PrÃ¼fung und lÃ¼ckenlose Dokumentation bei der MA 11 beauftragt. â€žSollte ein vermeidbares Fehlverhalten festgestellt werden, werden auch entsprechende Konsequenzen gezogen werden.â€œ