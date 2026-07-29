AffÃ¤re â€žRuck/Ludwigâ€œ bringt Geheimbund der Freimaurer ins Visier des Parlaments

Welche Rolle spielen Freimaurer-Netzwerke in der Politik, Justiz oder im ORF? Diese Frage stellt sich nach der AffÃ¤re um den Wiener Wirtschaftskammer-PrÃ¤sidenten Walter Ruck und der viel kritisierten Nibelungentreue des Wiener SPÃ–-BÃ¼rgermeisters Michael Ludwig.

Ex-Ministerin wundert sich Ã¼ber Ludwig

Dass Ludwig an der MÃ¤nnerfreundschaft zu Ruck festhÃ¤lt, obwohl sich dieser unter anderem gegenÃ¼ber Frauen mutmaÃŸlich despektierlich geÃ¤uÃŸert haben soll, findet auch die frÃ¼here Ã–VP-Ministerin Maria Rauch-Kallat befremdlich. â€žIch wundere mich nur, dass der Wiener BÃ¼rgermeister, den ich persÃ¶nlich sehr schÃ¤tze, sich nicht klar distanziert hat!â€œ, schrieb Rauch-Kallat auf Facebook. â€žSo ein Verhalten kÃ¶nne und dÃ¼rfe in einer politischen Zusammenarbeit nicht toleriert werden. Kein Kommentar seinerseits komme einer Billigung gleich!â€œ

Journalisten werden abgekanzelt

Spielt hier der Geheimbund der Freimaurer eine Rolle, handelt es sich bei Ruck und Ludwig um Logen-BrÃ¼der? Auch die Profil-Journalistin Anna Thalhammer fragte Ã¶ffentlich auf X:

Warum halten Ruck und Ludwig so zusammen?

Thalhammer verwies darauf, dass parlamentarische Fragen zu mÃ¶glichen Verflechtungen zwischen Politik und Freimaurerei von der Stadt Wien nicht sachlich beantwortet, sondern mit unzulÃ¤ssigen historischen Vergleichen abgekanzelt wurden.

Freimaurer werden Fall fÃ¼rs Parlament

Jetzt will FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker mit einer umfassenden parlamentarischen Anfrage-Offensive, die gerade vorbereitet wird, Licht ins Dunkel dieses Geheimbundes bringen. In einer Aussendung sagte er:

Es geht hier lÃ¤ngst nicht mehr um einen einzelnen Personalfall. Es geht um die grundsÃ¤tzliche Frage, ob Spitzenpositionen in Politik, Verwaltung und staatsnahen Unternehmen nach Leistung vergeben werden, oder ob die ZugehÃ¶rigkeit zu exklusiven Netzwerken den Ausschlag gibt. Bis heute bleiben zentrale Transparenzfragen dazu unbeantwortet.

MÃ¶gliche Interessenskonflikte

Die BÃ¼rger hÃ¤tten ein Recht darauf zu erfahren, ob Mitglieder der Bundesregierung, Kabinettsmitarbeiter, Spitzenbeamte, AufsichtsrÃ¤te staatsnaher Unternehmen oder sonstige FÃ¼hrungskrÃ¤fte gleichzeitig Funktionen oder Mitgliedschaften in Freimaurer-Logen innehaben und ob dadurch mÃ¶gliche Interessenkonflikte entstehen kÃ¶nnten.