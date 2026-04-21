Causa â€žAmtsmissbrauchâ€œ: Ã–VP-Gerstl verliert gegen FPÃ–-Hafenecker vor Gericht

Die Ã–VP geht gegen die FPÃ– nicht nur politisch, sondern auch gerichtlich vor. Zuletzt versuchte sein GlÃ¼ck der Ã–VP-Abgeordnete Wolfgang Gerstl, der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker wegen dessen Vorwurf des Amtsmissbrauchs gegenÃ¼ber Gerstl vor das Handelsgericht Wien zerrte.

Gerstl klagte auf RufschÃ¤digung. Mit wenig Erfolg. Denn das Handelsgericht hat den Antrag auf Erlass der einstweiligen VerfÃ¼gung abgewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskrÃ¤ftig. Gerstl und sein Anwalt kÃ¶nnen binnen 14 Tagen Rekurs erheben.

Verdacht auf WÃ¤hlerdaten-Missbrauch

Wie berichtet, wurde Gerstl vom Nationalrat an die Justiz ausgeliefert. Diese ermittelt wegen des Verdachts des WÃ¤hlerdaten-Missbrauchs. Die VorwÃ¼rfe sind pikant: Die Staatsanwaltschaft wirft Gerstl vor, er habe einige Wochen vor der Wien-Wahl am 27. April 2025 verbotenerweise WÃ¤hler kontaktiert, die UnterstÃ¼tzungserklÃ¤rungen fÃ¼r die Liste â€žFairâ€œ abgegeben hatten. Ihre Kontaktdaten erlangte er als Mitglied der WahlbehÃ¶rde fÃ¼r den 14. Bezirk in Wien, wo die Liste â€žFairâ€œ, die sich von der Ã–VP abgespalten hatte, antrat. Gerstl steht damit im Verdacht, das Amtsgeheimnis gebrochen zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.Â

Gerstl wehrte sich gegen den Begriff “Amtsmissbrauch”

Hafenecker hatte diese Causa unter dem Begriff â€žAmtsmissbrauchâ€œÂ subsumiert. Gerstls Anwalt brachte vor, dass diese (Tatsachen)-Behauptung unwahr sei und sie die soziale Wertstellung des KlÃ¤gers beeintrÃ¤chtige. TatsÃ¤chlich seien keine Ermittlungen gegen den KlÃ¤ger wegen Â§ 302 StGB (Amtsmissbrauch) bekannt oder anhÃ¤ngig. Die Staatsanwaltschaft Wien habe zwar ein Auslieferungsersuchen an den Nationalrat Ã¼bermittelt; in diesem werde aber auf einen Verdacht wegen Â§ 310 StGB (Verletzung einer Pflicht zur Geheimhaltung) hingewiesen.

Recht auf freie MeinungsÃ¤uÃŸerung

Das Gericht schloss sich dieser Darstellung nicht an. Das angesprochene Publikum wisse Ã¼ber den Hintergrund aus der Medienberichterstattung, daher sei die subjektive Bewertung Hafeneckers vom Recht auf freie MeinungsÃ¤uÃŸerung gedeckt.