Selenskyj fordert 90 Milliarden: Knallharte Erpressung um russisches Ã–l

Seit JÃ¤nner flieÃŸt kein ErdÃ¶l Ã¼ber die Ã–lpipeline Druschba in die EU.

Heftige KÃ¤mpfe im JÃ¤nner und Februar

ZunÃ¤chst hatte eine Drohne einen groÃŸen, 75.000 Kubikmeter fassenden Kraftstofftank in der NÃ¤he der Stadt Brody in der Westukraine getroffen. Der Ã–ltank befand sich an einer wichtigen Pumpstation der Druschba-Ã–lpipeline, Ã¼ber die Russland RohÃ¶l nach Ungarn und in die Slowakei liefert. Acht bis zehn Tage wÃ¼tete ein GroÃŸbrand.

DafÃ¼r hatten die beiden LÃ¤nder, Ungarn und Slowakei, 2022 eine Ausnahme von den EU-Sanktionen heraus gehandelt.

Preis fÃ¼r Ã–l-Freigabe: 90 Milliarden Euro

Inzwischen meldet Kiew, die Druschba-Leitung sei repariert und technisch wieder betriebsbereit. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass das dringend benÃ¶tigte ErdÃ¶l wieder nach Westen flieÃŸt.

Denn der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj verknÃ¼pfte dies ausdrÃ¼cklich mit einer politischen Forderung: Ã–llieferungen an EU-Staaten soll es nur geben, wenn das blockierte EU-Darlehen in HÃ¶he von 90 Milliarden Euro fÃ¼r die Ukraine freigegeben wird.

Knallharte Erpressung

Selenskyj betonte nach eigenen Angaben in Telefonaten mit EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und EU-RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa, die Ukraine habe alle Forderungen der EU erfÃ¼llt und brauche das Geld dringend. Ã–l also nur dann, wenn die EU-Gelder flieÃŸen.

Vorwurf: Absichtliche VerzÃ¶gerung

Schon wÃ¤hrend der Reparaturphase hatten Ungarn und die Slowakei der Ukraine vorgeworfen, die Wiederinbetriebnahme der Druschba-Pipeline absichtlich hinauszuzÃ¶gern. Kiew bestritt das. Offiziell hieÃŸ es, die Leitung sei wegen der KriegsschÃ¤den auÃŸer Betrieb gewesen und nun fristgerecht repariert worden.

Blockade von EU-Geldgeschenken und bei Russland-Sanktionen

Budapest und PreÃŸburg sahen jedoch mehr als technische Probleme. Ungarn stellte als Reaktion die Diesellieferungen an die Ukraine ein und blockierte seit Monaten die Freigabe des EU-Darlehens fÃ¼r Kiew.

Die Slowakei zog zwar bei der Kreditblockade nicht mit, drohte aber mit politischer Gegenwehr an anderer Stelle: MinisterprÃ¤sident Robert Fico und AuÃŸenminister Juraj Blanar kÃ¼ndigten an, neue Russland-Sanktionen zu blockieren, solange die Ukraine keine â€žtransparenten und Ã¼berprÃ¼fbarenâ€œ Signale zur Wiederaufnahme der Ã–llieferungen Ã¼ber Druschba sende.

â€žSobald das Ã–l flieÃŸt, geben wir freiâ€œ

Ungarns scheidender MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n begrÃ¼ndete sein Veto gegen den 90-Milliarden-Kredit wiederholt mit den ausbleibenden Ã–llieferungen. Er blockiert sowohl das Darlehen als auch ein neues Sanktionspaket gegen Russland mit Verweis auf die fehlende Versorgung Ã¼ber Druschba.

Gleichzeitig koppelt auch OrbÃ¡n die politische Entscheidung an den technischen Ã–lfluss: â€žSobald die Ã–llieferungen wieder aufgenommen werden, werden wir der Genehmigung des Darlehens nicht lÃ¤nger im Wege stehenâ€œ, erklÃ¤rte er auf X. Mit anderen Worten: Kein Ã–l, kein Geld â€“ und umgekehrt.

Ungarn nun auf BrÃ¼ssel-Linie

Der designierte neue ungarische MinisterprÃ¤sident PÃ©ter Magyar, dessen EU-freundlicher Kurs BrÃ¼ssel erfreut, erhÃ¶ht den Druck auf Kiew. Wenn die Druschba-Pipeline auf ukrainischer Seite betriebsbereit sei, mÃ¼sse die Ukraine die Lieferungen â€žwie versprochenâ€œ wieder aufnehmen, verlangte er.

Parallel forderte er Russland auf, seine vertraglichen Lieferpflichten zu erfÃ¼llen: Ohne Transporte aus Russland bleibe die Leitung leer, selbst wenn sie technisch in Ordnung sei. Doch Russland hatte nie â€“ nicht einmal in den heiÃŸesten Phasen des Kalten Krieges â€“ seine Energielieferungen eingestellt oder damit auch nur gedroht.

EU-Kredit als zentrales Druckmittel

Das 90-Milliarden-Darlehen ist fÃ¼r Kiew von existenzieller Bedeutung. Nach Angaben von Bloomberg reichen die finanziellen Mittel der Ukraine nur bis Juni. Das Geld soll groÃŸteils fÃ¼r die KriegsfÃ¼hrung gegen Russland verwendet werden, versickert aber auch in vielen dunklen KanÃ¤len.

Die EU-Botschafter wollen am Mittwoch erneut Ã¼ber die Auszahlung beraten. FÃ¼r die notwendige Anpassung des EU-Haushalts ist Einstimmigkeit erforderlich â€“ entsprechend groÃŸ war das Gewicht des ungarischen Vetos und das Interesse BrÃ¼ssels fÃ¼r einen Machtwechsel in Ungarn. Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas zeigte sich dennoch optimistisch und sprach von erwarteten â€žpositiven Entscheidungenâ€œ in den kommenden 24 Stunden.

Warten auf Budapest

Die zyprische RatsprÃ¤sidentschaft hat den Punkt auf die Tagesordnung gesetzt und BrÃ¼ssel verstÃ¤rkt den Druck auf Budapest, wo Magyar zwar schon gewÃ¤hlt aber noch nicht ins Amt eingefÃ¼hrt ist.