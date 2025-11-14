Erneuter Korruptions-Skandal trifft Selenskyj hÃ¤rter als russische Bomben

Dass es sich bei der Ukraine um eines der korruptesten LÃ¤nder in Europa handelt, ist nicht neu. Doch nun gibt es Hinweise, dass auch PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj in die AffÃ¤re verwickelt ist. Kritiker der Milliarden-Zahlungen an das kriegsfÃ¼hrende Land fÃ¼hlen sich bestÃ¤tigt.

Was passierte mit den Milliarden aus Ã–sterreich und der EU?

Versickerte also ein Teil der rund 2,9 Milliarden Euro, die Ã–sterreich der Ukraine seit Beginn des Krieges zur VerfÃ¼gung gestellt hat, in den Taschen korrupter Politiker? Was geschah mit den rund 30 Milliarden Euro vonseiten der EU? PlÃ¶tzlich geraten diese Fragen in den Fokus, seit bekannt wurde, dass die Ukraine nach wie vor von Korruption auf jeder Ebene durchdrungen ist. Selenskyj versprach einst, mit der Vetternwirtschaft und Bestechung im Land aufzurÃ¤umen. TatsÃ¤chlich geht es aber weiterhin zu wie unter seinem VorgÃ¤nger Petro Poroschenko.

Selenskyj-Freund flÃ¼chtete nach Israel

In der aktuellen AffÃ¤re geht es um Schmiergelder und GeldwÃ¤sche in Milliarden-HÃ¶he. Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hryntschuk, beide sollen auch eine Liebesbeziehung haben, traten wegen des Korruptionsskandals bereits zurÃ¼ck. Aber geheime Mitschnitte bringen auch Wolodimir Selenskij in BedrÃ¤ngnis. Ein enger Freund von ihm, Timur Minditsch, soll aus dem Land nach Israel geflÃ¼chtet sein, kurz bevor seine RÃ¤ume durchsucht wurden. Minditsch wird verdÃ¤chtigt, Chef einer kriminellen Vereinigung zu sein. Zur Zeit eines Corona-Konatktverbots soll Selenskyj Minditsch privat in seiner Wohnung getroffen haben.

Geheime Mitschnitte aufgetaucht

Der Korruptions-Skandal erschÃ¼ttert die Ukraine derzeit mehr als die Bomben aus Russland. Nun sind auch noch geheime Mitschnitte aufgetaucht, die aus den 15-monatigen Ermittlungen der BehÃ¶rden stammen. Der Ex-Vizeregierungschef und Selenskyj-Vertraute Olexij Tschernyschow, in den Aufzeichnungen Che Guevara genannt, erhielt demzufolge 1,2 Millionen US-Dollar (1,03 Mio. Euro) und fast 100.000 Euro in bar. Ihm wird vorgeworfen, sich an GeldwÃ¤sche beteiligt zu haben.

Bei Korruptions-GeschÃ¤ften wird russisch gesprochen

FÃ¼r westliche Beobachter unerwartet fÃ¼hren in den bisher verÃ¶ffentlichten Mitschnitten selbst Minister alle GesprÃ¤che ausschlieÃŸlich auf Russisch – trotz des laufenden Krieges mit Russland und des Strebens der BehÃ¶rden, die Nutzung der ukrainischen Sprache durchzusetzen. Und wÃ¤hrend die Ukraine in die EU strebt, bevorzugt die korrupte Elite des Landes US-Dollar.

Sechs-Millionen-Dollar-Haus in der Schweiz

Die BehÃ¶rden verÃ¶ffentlichten Bilder mit Bergen von Bargeld, in Safes, Reisetaschen und – teils noch eingeschweiÃŸt – in Verpackungen von mehreren US-Notenbanken. In einem der Mitschnitte beklagt ein VerdÃ¤chtiger, wie schwer es sei, 1,6 Millionen Dollar zu schleppen. In dem Video wird ein Mann mit zwei vollgepackten Taschen eingeblendet, die er am Tage durch Kiew trÃ¤gt.

Mit dem Bargeld kaufte Minditsch auch fÃ¼r rund sechs Millionen Dollar ein Haus in der Schweiz. Dazu wurden GeldÃ¼bergaben in Wien, in Israel und Ãœberweisungen nach Mauritius und die Seychellen besprochen.