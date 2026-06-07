ErzÃ¤hlungen von Rauscher im rosaroten Blatt: Leser vermissen Fakten

Den Ã¶sterreichischen Zeitungen geht es nicht gut. Dem Vernehmen nach stehen tausend Mitarbeiter vor KÃ¼ndigungen. Und manche Journalisten, die die Leser aufgrund ihrer oft einseitigen Berichterstattung vertreiben, tragen inhaltlich zur Verbesserung der Situation nichts bei. Hans Rauscher zum Beispiel dÃ¼rfte einen biblischen Hass auf die FPÃ– haben und erzÃ¤hlt im rosaroten Blatt daher Sachen, die lÃ¤ngst schon widerlegt sind.Â

Begriff wird auch im Innenministerium verwendet

In seiner Kolumne mit dem Titel â€žRemigration = Deportation von StaatsbÃ¼rgernâ€œ behauptet Rauscher, dass das Wort â€žRemigrationâ€œ ein rechtsextremer Begriff sei und die Freiheitlichen ihn zu eigen machen wÃ¼rden und ihn in die RealitÃ¤t umsetzen wollen – also Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rger â€ždeportierenâ€œ.

Was Rauscher verschweigt: Remigration ist nichts anderes als ein wissenschaftlicher, lateinischer Begriff fÃ¼r das deutsche Wort â€žRÃ¼ckfÃ¼hrungâ€œ und das Gegenteil von “Migration”. Weiters hat der Standard-Schreiber â€žvergessenâ€œ, seinen Lesern mitzuteilen, dass das Wort â€žRemigrationâ€œ ganz offiziell von staatlicher Stelle, nachgewiesen im Innenministerium, verwendet wird.Â

Gericht untersagte Behauptung

Rauscher behauptet, dass die Idee der Deportation von StaatsbÃ¼rgern von einem Treffen von rechtsextremen Politikern, darunter der Ã¶sterreichische frÃ¼here IndentitÃ¤ren-Chef Martin Sellner, am Lehnitzsee in Potsdam stamme. DiesbezÃ¼glich erwÃ¤hnte Rauscher nicht, dass ein Gericht diese falsche Behauptung von Correctiv Ã¼ber das Potsdam-Treffen, die der Mainstream nachplapperte, untersagt hat.Â Markus Lanz hatte sich im ZDF daraufhin sogar entschuldigt: â€žIch war damals zu doof.â€œ

“Fake News” krachend zusammengebrochen

SchlieÃŸlich versucht Rauscher seinen Lesern weiszumachen, dass parlamentarische Mitarbeiter von freiheitlichen Nationalratsabgeordneten vom Verfassungsschutz Ã¼berwacht werden wÃ¼rden. Er â€žÃ¼bersiehtâ€œ dabei geflissentlich, dass FPÃ–-Chef Herbert Kickl und NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz festgestellt haben, dass diese â€žFake-News Kampagne von ORF und Standard krachend zusammengebrochenâ€œ sei.Â

Kein Mitarbeiter unter Staatsschutz-Beobachtung

Rosenkranz ging damit in die Ã–ffentlichkeit, nachdem er ein GesprÃ¤ch mit der Direktorin fÃ¼r Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer, dem zustÃ¤ndigen StaatssekretÃ¤r JÃ¶rg Leichtfried (SPÃ–) sowie mit Vertretern aller Fraktionen im Parlament gefÃ¼hrt hatte. Mayer hatte ihm versichert, dass es keinen einzigen parlamentarischen Mitarbeiter gÃ¤be, der unter Staatsschutz-Beobachtung stehe.

HÃ¤lt man sich exakt an die Fakten, was Journalisten eigentlich tun sollten, entgeht man VerdÃ¤chtigungen, hier wÃ¼rde einer MÃ¤rchen erzÃ¤hlen, um einer gewissen Partei Schaden zuzufÃ¼gen. Man merkt die Absicht und ist verstimmt.