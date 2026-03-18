Gericht untersagt â€žCorrectivâ€œ falsche Behauptungen Ã¼ber Potsdam-Treffen

Die Geschichte Ã¼ber das sogenannte Postdam-Treffen im November 2023, das schlieÃŸlich zu Massenprotesten und zu einer noch selten da gewesenen Medien-Justiz gefÃ¼hrt hat, muss neu geschrieben werden. Denn das Landgericht Berlin hat jetzt Behauptungen des Rechercheportals Correctiv untersagt.
Gericht untersagte Formulierungen
Wie NIUS gestern, Dienstag, berichtete, wurde Correctiv Formulierungen wie â€žes habe einen Masterplan zur Ausweisung von deutschen StaatsbÃ¼rgern gegebenâ€œ, oder AfD-Bundestagsabgeordneter Gerrit Huy habe den Vorschlag unterbreitet, Menschen mit doppelter StaatsbÃ¼rgerschaft die deutsche StaatsbÃ¼rgerschaft â€žwieder wegzunehmenâ€œ, untersagt.
Falsche Tatsachenbehauptung
Das noch nicht rechtskrÃ¤ftige Urteil des Landgerichts Berlin ist wegweisend, weil zum ersten Mal ein Gericht die zentralen journalistischen Einordnungen des Correctiv-Artikels â€žGeheimplan gegen Deutschlandâ€œ (10. JÃ¤nner 2024) als falsche Tatsachenbehauptung eingestuft hat – und nicht als bloÃŸe MeinungsÃ¤uÃŸerung.
Angebliches Geheimtreffen
Correctiv hatte in der â€žGeheimplanâ€œ-Recherche ein angebliches Geheimtreffen von AfD-Politikern, IdentitÃ¤ren-Chef Martin Sellner und Unternehmern geschildert. Dort soll Sellner ein â€žRemigrationsâ€œ-Konzept prÃ¤sentiert haben, das nach Darstellung des Medienhauses auch nicht-assimilierte Deutsche mit Pass betreffen sollte. Zudem wurde das Treffen in Verbindung mit der Wannsee-Konferenz gebracht, bei der die Nationalsozialisten die â€žEndlÃ¶sung der Judenfrageâ€œ diskutierten.
“Schluss mit FÃ¶rdergeld fÃ¼r Fake-News-Bude”
Der Artikel lÃ¶ste nicht nur bundesweite Massendemonstrationen â€žgegen Rechtsâ€œ aus, sondern die Journalisten des Beitrags wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Nun sei aber das Konstrukt vom angeblichen â€žDeportations-Geheimtreffenâ€œ endgÃ¼ltig in sich zusammengebrochen, Ã¤uÃŸerte sich Huy-Rechtsanwalt Ralf HÃ¶cker zum Urteil. HÃ¶cker verband damit auch eine Kritik am Medienhaus: â€žSchluss sein muss damit jetzt endlich auch mit der Ã¶ffentlichen FÃ¶rderung dieser Fake-News-Bude. UnseriÃ¶s arbeitende Aktivisten, die Hunderttausende in die Irre fÃ¼hren und sie mit einer konstruierten Quatsch-Geschichte ‘
gegen Rechts‘ auf die StraÃŸe treiben, dÃ¼rfen nicht mit Steuergeldern alimentiert werden.â€œ