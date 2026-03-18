Gericht untersagt â€žCorrectivâ€œ falsche Behauptungen Ã¼ber Potsdam-Treffen

Die Geschichte Ã¼ber das sogenannte Postdam-Treffen im November 2023, das schlieÃŸlich zu Massenprotesten und zu einer noch selten da gewesenen Medien-Justiz gefÃ¼hrt hat, muss neu geschrieben werden. Denn das Landgericht Berlin hat jetzt Behauptungen des Rechercheportals Correctiv untersagt.

Gericht untersagte Formulierungen

Wie NIUS gestern, Dienstag, berichtete, wurde Correctiv Formulierungen wie â€žes habe einen Masterplan zur Ausweisung von deutschen StaatsbÃ¼rgern gegebenâ€œ, oder AfD-Bundestagsabgeordneter Gerrit Huy habe den Vorschlag unterbreitet, Menschen mit doppelter StaatsbÃ¼rgerschaft die deutsche StaatsbÃ¼rgerschaft â€žwieder wegzunehmenâ€œ, untersagt.

Falsche Tatsachenbehauptung

Das noch nicht rechtskrÃ¤ftige Urteil des Landgerichts Berlin ist wegweisend, weil zum ersten Mal ein Gericht die zentralen journalistischen Einordnungen des Correctiv-Artikels â€žGeheimplan gegen Deutschlandâ€œ (10. JÃ¤nner 2024) als falsche Tatsachenbehauptung eingestuft hat – und nicht als bloÃŸe MeinungsÃ¤uÃŸerung.

Angebliches Geheimtreffen

Correctiv hatte in der â€žGeheimplanâ€œ-Recherche ein angebliches Geheimtreffen von AfD-Politikern, IdentitÃ¤ren-Chef Martin Sellner und Unternehmern geschildert. Dort soll Sellner ein â€žRemigrationsâ€œ-Konzept prÃ¤sentiert haben, das nach Darstellung des Medienhauses auch nicht-assimilierte Deutsche mit Pass betreffen sollte. Zudem wurde das Treffen in Verbindung mit der Wannsee-Konferenz gebracht, bei der die Nationalsozialisten die â€žEndlÃ¶sung der Judenfrageâ€œ diskutierten.

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