Ans Rathaus der Stadt gehÃ¶ren keine Regenbogen-Flaggen, sondern Rot-WeiÃŸ-Rot und die Symbole von Republik, Land und Gemeinde, finden die Freiheitlichen in Bad Ischl.

Foto: C.Stadler/Bwag / wikimediacommons.org (CC-BY-SA-4.0.), bearbeitet

OberÃ¶sterreich

7. Juni 2026 / 09:41 Uhr

BÃ¼rgermeisterin von Bad Ischl Ã¼bergeht Gemeinderat: Rathaus hisst Regenbogenflagge

In Bad Ischl (Bezirk Gmunden) sorgt das Hissen der Regenbogenfahne am Rathaus erneut fÃ¼r Ã„rger. Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde die Fahne auch heuer im Juni angebracht. Besonders demokratisch ging es dabei auch nicht zu, denn diese Entscheidung beruhte nicht auf einem Beschluss des Gemeinderates, sondern auf einer persÃ¶nlichen Anordnung von BÃ¼rgermeisterin Ines Schiller (SPÃ–).

Keine demokratische Abstimmung Ã¼ber Regenbogen-Flagge

Die Freiheitlichen kritisieren dieses Vorgehen deutlich. Sie werfen der roten BÃ¼rgermeisterin vor, mit der Beflaggung ein politisches Signal im Namen der gesamten Stadt zu setzen, ohne dafÃ¼r eine demokratische Legitimation eingeholt zu haben. Insbesondere stoÃŸen sie sich an einer Facebook-VerÃ¶ffentlichung Schillers, in der die Regenbogenfahne als Zeichen fÃ¼r â€žVielfalt, Respekt, Gleichberechtigung und ein friedliches Miteinanderâ€œ bezeichnet wird. Diese Darstellung vermittle den Eindruck, dass Kritiker des Pride Month automatisch gegen diese Werte stÃ¼nden.


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FPÃ– will Rathaus fÃ¼r alle BÃ¼rger

FPÃ–-Gemeinderat Harald Kotschy argumentierte, Ã¶ffentliche GebÃ¤ude mÃ¼ssten politisch neutral bleiben. Das Rathaus sei â€žkeine WerbeflÃ¤che fÃ¼r gesellschaftspolitische Kampagnenâ€œ, sondern habe alle BÃ¼rger gleichermaÃŸen zu reprÃ¤sentieren â€“ unabhÃ¤ngig von deren Haltung zur Pride-Bewegung. Als verbindendes Symbol sehen die Freiheitlichen ausschlieÃŸlich die Ã¶sterreichische Nationalflagge sowie die offiziellen Fahnen von Republik, Land und Gemeinde.

Flagge steht nicht mehr fÃ¼r Toleranz

DarÃ¼ber hinaus hat die FPÃ– grundsÃ¤tzliche Kritik an der symbolischen Bedeutung der Regenbogenfahne. Diese stehe heute nicht mehr nur fÃ¼r den Schutz vor Diskriminierung, sondern zunehmend fÃ¼r eine politische Agenda, die von Teilen der BevÃ¶lkerung kritisch gesehen werde.

Solide Finanzen statt LGBTQ-Aktivismus

Auch inhaltlich richtet die Opposition ihren Fokus auf die PrioritÃ¤tensetzung der Stadtpolitik. Angesichts finanzieller Herausforderungen â€“ im Rechnungsabschluss 2025 wurden RÃ¼cklagen in HÃ¶he von Ã¼ber 5,7 Millionen Euro zur Reduktion eines Dispokredits verwendet â€“ die FPÃ– fordert eine stÃ¤rkere Konzentration auf reale Probleme statt auf symbolische MaÃŸnahmen.

Die FPÃ– Bad Ischl forderte BÃ¼rgermeisterin Schiller auf, kÃ¼nftig auf politische Symbolhandlungen am Rathaus zu verzichten und die NeutralitÃ¤t Ã¶ffentlicher Einrichtungen zu wahren.

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