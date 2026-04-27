“Correctiv”-Unwahrheit – Markus Lanz gesteht ein: â€žIch war damals zu doofâ€œ

In der ZDF-Sendung “Markus Lanz” am 23. April geriet der Correctiv-Mann Marcus Bensmann mÃ¤chtig unter Druck. GegenÃ¼ber AfD-Bundestagsabgeordneter Gerrit Huy, die selbst am umstrittenen Treffen in Potsdam teilgenommen hatte und Teile der Berichterstattung gerichtlich untersagen lieÃŸ, konnte er die zentrale These seiner Recherche nicht mehr sauber verteidigen. Statt Fakten lieferte Bensmann AusflÃ¼chte und am Ende stand sogar Markus Lanz mit einem beeindruckenden EingestÃ¤ndnis da: â€žIch war damals zu doof.â€œ

Das ursprÃ¼ngliche Narrativ

Das Potsdamer Treffen vom November 2023 im Adlon Mansion am Lehnitzsee hatte Correctiv im Januar 2024 unter dem Titel â€žGeheimplan gegen Deutschlandâ€œ hochgezogen. Im Kern ging es um Diskussionen zu â€žRemigrationâ€œ, bei denen der Ã¶sterreichische Aktivist und Autor Martin Sellner ein Konzept vorstellte. Correctiv und groÃŸe Teile der etablierten Medien machten daraus einen â€žMasterplan zur Ausweisung deutscher StaatsbÃ¼rgerâ€œ. Die Wirkung war enorm: Hunderttausende gingen bundesweit auf die StraÃŸe, der damalige Kanzler Olaf Scholz (SPD) lief bei Demonstrationen mit an der Spitze. Die Ã¶ffentliche ErzÃ¤hlung war gesetzt â€“ Rechtsradikale planen Massendeportationen mitten in Deutschland.

Gerichte ziehen Grenzen

Doch die juristische Aufarbeitung sieht inzwischen anders aus. Mehrere Verfahren liefen gegen Formulierungen in der Correctiv-Recherche. Das Landgericht Berlin gab im MÃ¤rz 2026 der Klage von Gerrit Huy statt und untersagte unter anderem die Darstellung eines â€žMasterplans zur Ausweisung deutscher StaatsbÃ¼rgerâ€œ. Das Gericht befand diese Passage als â€žim Wesentlichen unwahrâ€œ, â€žunklar, ungenau und unvollstÃ¤ndigâ€œ. Ein Durchschnittsleser kÃ¶nne nicht erkennen, dass keine Zwangsausweisung deutscher StaatsbÃ¼rger geplant oder gefordert worden sei. Correctiv legte Berufung ein. Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig.

Das Landgericht Hamburg hatte im Dezember 2025 Klagen anderer Teilnehmer wie Gernot MÃ¶rig und Ulrich Vosgerau abgewiesen und die Berichterstattung in Teilen als zulÃ¤ssige wertende Zusammenfassung eingestuft. Die Rechtsprechung ist widersprÃ¼chlich, doch die Berliner Entscheidung trifft genau die Formulierungen, die die Ã¶ffentliche Wahrnehmung maÃŸgeblich prÃ¤gten.

Correctiv-Mann entlarvt sich

In der Lanz-Sendung saÃŸ Bensmann nun nicht mehr als JÃ¤ger, sondern als Gejagter. Huy trat sachlich und juristisch vorbereitet auf, verwies auf die einstweiligen VerfÃ¼gungen und betonte, dass zentrale Zuspitzungen nicht durch harte Belege gedeckt seien. Lanz bohrte nach: Was ist belegt, was Interpretation? Bensmann verteidigte den Kern der Recherche â€“ ein Treffen, bei dem politische Konzepte diskutiert wurden â€“, doch bei den entscheidenden Passagen geriet er ins Schwimmen.

Lanz selbst zitierte Kritik aus alternativen Portalen und hielt Bensmann die WidersprÃ¼che vor. Die Kamera zoomte auf das Gesicht des Correctiv-Manns, ein seltener Moment, in dem ein sonst selbstbewusster Haltungsjournalist spÃ¼rbar die Deutungshoheit verlor. Am Ende rang Lanz nach Worten und rÃ¤umte ein, dass man die Sache damals wohl zu stark als reine Tatsachenbehauptung behandelt habe. â€žIch war damals zu doofâ€œ, sagte er in dem Zusammenhang. Correctiv selbst betont bis heute, die Recherche insgesamt sei korrekt und der â€žrechtsextreme Gehalt” des Sellner-Konzepts werde verharmlost.

Was bleibt von der Aufregung?

Die Sendung bei Lanz machte eines klar: Es geht lÃ¤ngst nicht mehr nur um ein privates Treffen in Potsdam-Brandenburg im November 2023. Es geht um die Frage, wie stark journalistische Narrative politische RealitÃ¤t prÃ¤gen kÃ¶nnen und wie schnell sie sich verselbstÃ¤ndigen, wenn etablierte Medien sie ungeprÃ¼ft Ã¼bernehmen. Correctiv wirkte in dieser Diskussion nicht mehr nur als unabhÃ¤ngiges Recherchezentrum, sondern als Akteur, dessen VerÃ¶ffentlichungen regierungstreue Massenmobilisierung auslÃ¶sten und spÃ¤ter gerichtliche Korrekturen nÃ¶tig machten.