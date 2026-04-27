Skurriler Vorschlag: Wer keine Ã–ffi-Jahreskarte hat, soll kein Parkpickerl erhalten

Kommt die SPÃ– zu einem Parteitag oder zu einer Klausur zusammen, ist es so sicher wie das Amen im Gebet, dass es fÃ¼r die BÃ¼rger wieder teurer wird. Das war auch am Samstag beim Parteitag der Wiener SPÃ– so – mit einer weiteren Belastung fÃ¼r die Autofahrer.
Ohnehin schon Melkkuh der Nation
Der Antrag der SPÃ– Wien-Alsergrund, das Parkpickerl kÃ¶nnte kÃ¼nftig an eine Ã–ffi-Jahreskarte gebunden werden, klingt zwar skurril, doch ist bereits durchgesickert, dass die roten Gremien diesen Vorschlag sogar in den Gemeinderat bringen wollen. Wird das zur RealitÃ¤t, dann gute Nacht Autofahrer! Sie sind ohnehin schon die Melkkuh der Nation – und jetzt sollen sie mit dieser MaÃŸnahme auch noch in die zu Spitzenzeiten heillos Ã¼berfÃ¼llten U-Bahnen, S-Bahnen und StraÃŸenbahnen gedrÃ¤ngt und finanziell zusÃ¤tzlich belastet werden.Â
Trifft auch die Pensionisten
Da kommt die Beteuerung von SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig gerade recht, sich gegen die Bestrebungen der Verlierer-Ampel, Geld fÃ¼rs Budget von den Pensionisten zu holen, stellen zu wollen. TatsÃ¤chlich aber wurde die Ã¤ltere Generation in Wien durch ErhÃ¶hungen der GebÃ¼hren und vor allem durch das Streichen des Senioren-Fahrscheins bereits schwer belastet.Â Und wird die Kombination von Parkpickerl und Ã–ffi-Jahreskarte Wirklichkeit, trifft das auch die Pensionisten.
Babler: “Zeit fÃ¼r Kickl ist gekommen”
Dass der Spruch â€žWer hat euch verraten? Die Sozialdemokratenâ€œ derzeit zur SPÃ– passt wie die Faust aufs Auge, hat deren Vorsitzender Andreas Babler verdeutlicht, als er – entgegen der Behauptung im Wahlkampf – KÃ¼rzungen bei den Pensionisten zugestimmt hat.
Babler dÃ¼rfte nun als Vizekanzler in einer eigenen Welt leben. Denn beim SPÃ–-Parteitag in Wien machte er eine seltsame Prophezeiung: FPÃ–-Chef Herbert Kickl wÃ¼rde so oft laut schreien – nicht weil er so gute Konzepte habe -, sondern weil er in Wahrheit schon spÃ¼re, dass seine Zeit gekommen sei.
Kein Kommentar zu Widerspruch
Bablers EinschÃ¤tzung, dass die FPÃ– am absteigenden Ast sei, konnte keiner nachvollziehen, da am selben Tag seiner Aussage eine Umfrage genau das Gegenteil aussagte: Demnach wÃ¼rde die FPÃ– bei der nÃ¤chsten Nationalratswahl sogar in Wien auf Platz eins landen.Â
Von der Kronen Zeitung zu diesem Widerspruch befragt, gab Babler keinen Kommentar ab.Â
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