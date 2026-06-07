BewÃ¤hrungsprobe fÃ¼r AnkÃ¼ndigungen: Antrag auf Schuldenbremse im Parlament

FÃ¼r die am kommenden Mittwoch geplante Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÃ–) fehlen noch immer die erforderlichen Begleitgesetze, aus denen sich die Details des geplanten Doppelbudgets 2027/28 ablesen lassen und die damit eine Beurteilung erst ermÃ¶glichen.

Fehlende Hausaufgaben als Strategie?

Das sorgt bei der FPÃ– und den GrÃ¼nen fÃ¼r Kritik. FPÃ–-Budgetsprecher Arnold Schiefer fehlt es nicht nur an den Grundlagen fÃ¼r eine seriÃ¶se parlamentarische Arbeit, sondern vor allem an einem glaubwÃ¼rdigen Kurs zur Sanierung der Staatsfinanzen.

Schiefer sieht darin ein grundsÃ¤tzliches Problem der Budgetpolitik der Bundesregierung. Er spricht von einer â€žNull-Information-Strategieâ€œ und erwartet statt echter Transparenz eine â€žlangatmige Marketingshowâ€œ am Mittwoch. Besonders scharf fÃ¤llt seine Kritik daran aus, dass die Regierung parlamentarische Gepflogenheiten verletze, um vor der Opposition die Deutungshoheit Ã¼ber ihre Budgetbotschaft zu behalten.

Schuldenbremse wie in OberÃ¶sterreich

Im Zentrum seiner Forderung steht eine Schuldenbremse nach dem Vorbild OberÃ¶sterreichs. Schiefer hat dazu einen Antrag fÃ¼r den Budgetausschuss eingebracht, zumal davon auszugehen ist, dass Ã–sterreichs Schulden auch Ã¼ber das Jahr 2028 hinaus anwachsen werden.

Damit steige nicht nur das Risiko fÃ¼r die BonitÃ¤t der Republik, sondern auch die Belastung durch Zinszahlungen. Geld, das fÃ¼r Zinsen ausgegeben werde, fehle in Bereichen wie Pflege, Kinderbetreuung oder anderen Leistungen fÃ¼r die BevÃ¶lkerung.

8,3 Milliarden Euro nur fÃ¼r Zinszahlungen verbrannt

Besonders verweist der FPÃ–-Budgetsprecher auf die Entwicklung der Zinskosten. Allein 2025 seien laut Budgetdienst des Parlaments 8,3 Milliarden Euro fÃ¼r Zinszahlungen aufgewendet worden.

Das seien 2,6 Milliarden Euro mehr als 2019. Im Jahr 2022 hÃ¤tten die Zinszahlungen wegen des damals niedrigen Zinsniveaus noch 4,3 Milliarden Euro betragen. FÃ¼r Schiefer ergibt sich daraus eine klare Schlussfolgerung:

Zinsen, die ich nicht zu zahlen brauche, sind das beste Einsparungspotenzial.

Streitpunkt ParteienfÃ¶rderung

Die Bundesregierung verweist hingegen darauf, dass die Verhandlungen zum Budgetbegleitgesetz komplex seien. Regierungspolitiker erklÃ¤rten zuletzt, man befinde sich in den letzten ZÃ¼gen der Verhandlungen. SPÃ–-StaatssekretÃ¤r JÃ¶rg Leichtfried argumentierte, ein Doppelbudget in der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage sei umfangreich und kompliziert.

Doch strittig sind Inhalte wie die ParteienfÃ¶rderung. Geld, auf das weder Ã–VP noch SPÃ– verzichten kÃ¶nnen, zumal sie aufgeblÃ¤hte und teure Parteiapparate unterhalten, aber die Wahlerfolge ausbleiben. Sie wÃ¼nschen daher eine Anpassung nach oben, selbstverstÃ¤ndlich.

Kompletter Neustart gefordert

DafÃ¼r ist die FPÃ– nicht zu haben. Schiefer fordert eine Trendwende hin zu strukturellen Reformen.

Ã–sterreich brauche einen Kurs in Richtung ausgeglichenen Haushalts. Die Debatte Ã¼ber die freiheitliche Forderung nach einer Schuldenbremse sei daher eine Chance, im Budgetausschuss grundsÃ¤tzlich Ã¼ber die kÃ¼nftige Wirtschafts- und Finanzpolitik zu sprechen. Schiefers Fazit fÃ¤llt eindeutig aus: