“Verlogener geht’s kaum!” So agiert die Ã–VP als GralshÃ¼ter der Bauern

Wer sichere, regionale und leistbare Lebensmittel will, darf das nicht erst am Supermarktregal zeigen. Im Grunde genommen bedeutet Lebensmittelschutz auch Bauernschutz â€“ beispielsweise durch die Politik. Wenn importierte Nahrungsmittel unter fragwÃ¼rdigen Standards in den Handel kommen oder europÃ¤ische Handelsabkommen breiter diskutiert werden, erst dann wachen allerdings die meisten Verbraucher auf. Ansonsten fÃ¼hlt man sich aufgrund politischer Kurzsichtigkeit von Politikern in BrÃ¼ssel gut vertreten, die medial wirksam â€žNÃ¤he zum Bauernâ€œ inszenieren. Bekannt fÃ¼r derartige Spektakel ist der Ã–sterreichische Bauernbund (BB). Er ist eine Teilorganisation der Ã–sterreichischen Volkspartei und diese sollte eigentlich in BrÃ¼ssel die Interessen der heimischen Bauern vertreten.Â

Gastkommentar der FPÃ–-EU-Abgeordneten Elisabeth Dieringer

Doch gerade in KÃ¤rnten zeigt sich die LÃ¼cke zwischen Bauernbund-Rhetorik und der RealitÃ¤t. Der Bauernbund stellt in der KÃ¤rntner Landwirtschaftskammer immerhin die stÃ¤rkste Fraktion. Bei der LK-Wahl 2021 erreichte er 46,3 Prozent,Â auf Platz zwei folgte die Freiheitliche und UnabhÃ¤ngige Bauernschaft mit 20,53 Prozent der Stimmen.Â Nun trÃ¤gt der Bauernbund zwar in besagter Kammer die grÃ¶ÃŸte Verantwortung, doch viele langjÃ¤hrige Probleme werden nicht gelÃ¶st: HÃ¶festerben, BÃ¼rokratie, Preisdruck, Wolf vs. Almbetrieb und die schwache Verhandlungsstellung gegenÃ¼ber Handel und Industrie. KÃ¤rnten hatte 2023 nur noch 9.068 BauernhÃ¶fe; 2020 waren es 10.287. Das ist ein RÃ¼ckgang von rund zwÃ¶lf Prozent, und es ist eine Absage an die heimische Agrarwirtschaft, denn es tut sich nichts.Â

“Verlogener geht’s kaum”

Geradezu peinlich vor diesem Hintergrund unerfÃ¼llter Interessenvertretung ist, dass der Bauernbund wie jÃ¼ngst im niederÃ¶sterreichischen Wieselburg Ã¼ber tausend Ã–VP-Mitglieder mobilisierte, um StÃ¤rke fÃ¼r die Bauern und eine geforderte â€œTrendwendeâ€œ zu demonstrieren. Dabei forderte der Ã–VP-Politiker StephanÂ Pernkopf einen Importstopp fÃ¼r nicht heimische Lebensmittel. Verlogener gehtâ€™s kaum, denn im JanuarÂ stimmten Ã–VP-Vertreter, SPÃ– und Neos im EU-Parlament in StraÃŸburg fÃ¼r den Weg zum Freihandelspakt mit den sÃ¼damerikanischen Staaten.Â

Agieren der Ã–VP spricht BÃ¤nde

Das Agieren der Ã–VP in BrÃ¼ssel spricht ebenfalls BÃ¤nde. WÃ¤hrend also in Ã–sterreich seitens der Ã–VP gegen Mercosur argumentiert wird â€“ seit 2019 gibt es einen bindenden Parlamentsbeschluss gegen das Abkommen â€“ hat man auf EU-Ebene den Eindruck, dass die in der EVP organisierten â€žSchwarzenâ€œ freien Handel hÃ¶her bewerten als die Existenz kleiner und mittlerer HÃ¶fe. Heimische Bauern sollen teure Auflagen erfÃ¼llen, wÃ¤hrend billigere Ware unter anderen Regeln in den Markt drÃ¤ngt.

“Bauernbund verrÃ¤t seine Mitglieder”

Der Bauernbund gibt sich wÃ¤hrenddessen engagiert: Es werden AntrÃ¤ge gestellt, weniger BÃ¼rokratie, weniger Berichtspflichten gefordert, auch der Schutz der Almwirtschaft und eine starke Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). GegenÃ¼ber der eigenen Ã–VP, gegenÃ¼ber BrÃ¼ssel, gegenÃ¼ber Handelsketten und gegenÃ¼ber einer EU-Handelspolitik, die Ã¶sterreichische Standards unterlÃ¤uft, tritt er allerdings â€“ euphemistisch formuliert â€“ handzahm auf. Und damit verrÃ¤t der Bauernbund nicht nur seine offenbar schmerzbefreiten Mitglieder, sondern auch den Ã¶sterreichischen Endverbraucher.

Nahrungsmittelproduktion hat hohen Stellenwert

Die KÃ¤rntner Landwirte wÃ¤ren jedenfalls gut beraten, wenn sie bei den kommenden Kammerwahlen die Freiheitlichen und UnabhÃ¤ngigen Bauern weiter stÃ¤rken. Um wieviel ehrlicher zeigen sich doch etwa die oberÃ¶sterreichischen Freien Bauern, die mit dem Gedenken an die BauernaufstÃ¤nde um 1620 diejenigen ehren, die seinerzeit gegen politische WillkÃ¼r und bauernverachtende Ausbeuterei rebellierten. Auch wenn der Anteil der landwirtschaftlichen BruttowertschÃ¶pfung am Ã¶sterreichischen BIP 2024 nur bei rund 0,9 Prozent lag, so hat die bÃ¤uerliche Nahrungsmittelproduktion in Ã–sterreich und besonders in KÃ¤rnten heute einen hÃ¶heren Stellenwert, als ihr rein volkswirtschaftlicher Anteil vermuten lÃ¤sst.