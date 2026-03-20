Nach Mercosur: Will die EU den Bauern auch noch das fixe Budget wegnehmen?

â€žWas fÃ¼r ein katastrophales Jahr fÃ¼r unsere Bauern!â€œ Das sagt EU-Abgeordneter Gerald Hauser (FPÃ–), nachdem bekanntgeworden ist, dass die EU den bisher fixen Budget-Topf fÃ¼r den Agrarbereich offenbar auflÃ¶sen mÃ¶chte. Nach Mercosur der zweite Nackenschlag fÃ¼r die Landwirte.

Agrarsektor wird zum Bittsteller

Laut Hauser werde der Fonds ab 2028 zum politischen Verschiebe-Budget, aus dem theoretisch auch der Krieg in der Ukraine weiter finanziert werden kÃ¶nnte. Durch die AuflÃ¶sung des sogenannten GAP-Fonds werde die Planungssicherheit zerstÃ¶rt, die VerlÃ¤sslichkeit ausgehÃ¶hlt und der Agrarsektor werde zum Bittsteller gemacht, sagte Hauser gegenÃ¼ber unzensuriert.

Anfrage an die Kommission

In einer Anfrage an die EuropÃ¤ische Kommission mÃ¶chte Hauser nun wissen, welche rechtlich verbindlichen Garantien es gibt, dass Agrarmittel in einem Sammelbudget nicht in andere Politbereiche verdrÃ¤ngt werden. Das sei die entscheidende Frage.

Ã–VP ignoriert Parlamentsbeschluss

Hauser sagte zudem, dass die Ã–VP unter Kanzler Christian Stocker gestern, Donnerstag, den Bauern endgÃ¼ltig den TodesstoÃŸ versetzt habe. Denn diese Regierung habe mittels Umlaufbeschluss – vorbei am Ã¶sterreichischen Parlament (â€ždas muss man sich einmal vorstellen!â€œ) – das Mercosur-Abkommen gebilligt. Und das, obwohl es einen aufrechten Parlamentsbeschluss gebe, dem Mercosur-Abkommen nicht zuzustimmen.Â

Demokratische Strukturen wÃ¼rden dadurch ausgehÃ¶hlt, man fahre einfach drÃ¼ber.