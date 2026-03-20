Trotz offenen EuGH-Verfahrens: Regierung gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Mercosur-Vorabstart

Die Ã¶sterreichische Bundesregierung hat dem EUâ€‘Mercosur-Abkommen per Umlaufbeschluss zugestimmt â€“ ohne Ã¶ffentliche Debatte und ohne neuerliche Befassung des Nationalrats.

Vorwurf des Bauernopferns

FÃ¼r die FPÃ– ist das ein Tabubruch auf dem RÃ¼cken der heimischen Landwirtschaft. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker wirft Bundeskanzler Christian Stocker (Ã–VP) vor, â€žhinter dem RÃ¼cken des Parlaments und der BevÃ¶lkerungâ€œ zu agieren:Â

Ã–VP-Kanzler Stocker versetzt Bauern den TodesstoÃŸ.

FÃ¼r Hafenecker ist das eine â€žstille und heimliche Zustimmungâ€œ der Regierung zum umstrittenen Handelsabkommen.

Demokratie? Parlamentsbeschluss ignoriert

Stocker stelle â€žseine HÃ¶rigkeit gegenÃ¼ber den BrÃ¼sseler Zentralisten rund um KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen unter Beweis und ignoriere damit den Willen des Parlaments, das sich einstimmig gegen das Mercosur-Abkommen gestellt hat. Das ist einfach nur falsch und verschlagen.â€œ

Dass der Kanzler im EUâ€‘Hauptausschuss des Nationalrats nach Darstellung der FPÃ– kein Wort Ã¼ber den bereits vorbereiteten Ã¶sterreichischen Zustimmungsakt verloren habe, wertete Hafenecker als TÃ¤uschung:Â

Wenn er Mercosur haben will, soll er es Ã¶ffentlich sagen â€“ und nicht im Geheimen in Kraft setzen, wÃ¤hrend man im Parlament so tut, als wÃ¤re man dagegen.

Ã–VP-Verrat an den Bauern

Besonders scharf geht der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r auch mit der Ã–VP-internen Bauernvertretung ins Gericht:

Der Bauernbund glaubt offensichtlich, dass die Bauern dumm sind! Die Bauern lassen sich von der Ã–VP aber lÃ¤ngst nicht mehr hinters Licht fÃ¼hren.

Langer â€“ erfolgloser â€“ Kampf gegen Mercosur

Das Mercosur-Abkommen ist das Ergebnis von mehr als zwei Jahrzehnten Verhandlungen zwischen der EU und den sÃ¼damerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Bereits Ende 1995 wurde ein Assoziierungsabkommen als Vorstufe eines spÃ¤teren Freihandelsvertrags unterzeichnet. Der eigentliche Handelspakt wurde erst im Juni 2019 ausverhandelt â€“ begleitet von breiter Kritik im EUâ€‘Parlament und in mehreren Mitgliedstaaten.

Abbau von ZÃ¶llen

Kern des Abkommens ist der weitgehende Abbau von ZÃ¶llen in beide Richtungen. So sollen rund 91 Prozent der ZÃ¶lle auf EUâ€‘Exporte in die Mercosur-Staaten schrittweise entfallen, ebenso etwa 92 Prozent der ZÃ¶lle auf Importe aus SÃ¼damerika in die EU.

Weil Europa damit mit billigen und ohne tierschutzstandards erzeugten Lebensmitteln Ã¼berschwemmt werden dÃ¼rfte, wurden fÃ¼r bestimmte Agrarprodukte Ãœbergangsfristen und Kontingente vorgesehen.

Rechtliche WinkelzÃ¼ge

Politisch brisant ist die Konstruktion des Vertrags: Die EU-Kommission hat das Abkommen in einen politischen Teil und einen handelspolitischen Teil aufgespalten.

FÃ¼r den Handelsteil genÃ¼gt eine qualifizierte Mehrheit im Rat, nationale Parlamente mÃ¼ssen diesem Teil nicht zustimmen. Genau dieser â€žKunstgriffâ€œ, mit dem nationale Vetorechte umgangen werden, ist seit Jahren Gegenstand heftiger Kritik.

VorlÃ¤ufige Anwendung ab 2026 â€“ ohne Parlamentszustimmung

Uruguay, Argentinien und Brasilien haben das Abkommen bereits ratifiziert; in Paraguay lÃ¤uft der Ratifizierungsprozess, die Zustimmung des Unterhauses steht dort noch aus.

Der Ministerrat der EU hat im JÃ¤nner mit qualifizierter Mehrheit dem Abkommen zugestimmt, darauf folgte die Unterzeichnung durch KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen. Das EU-Parlament selbst hat dem Vertrag allerdings bis heute nicht zugestimmt. Das ist das erste Mal, dass ein solches gesplittetes Handelsabkommen ohne vorherige Zustimmung des EU-Parlaments zur Anwendung kommt.

Verfahren vor dem EuropÃ¤ischen Gerichtshof

Es beschloss im JÃ¤nner lediglich, den EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH) anzurufen, um prÃ¼fen zu lassen, ob das Konstrukt des Abkommens mit den EUâ€‘VertrÃ¤gen vereinbar ist. Solche Gutachtenverfahren dauern meist 16 bis 24 Monate.

Trotz dieses laufenden PrÃ¼fverfahrens kÃ¼ndigte die EU-Kommission an, das Abkommen vorlÃ¤ufig anwenden zu wollen â€“ voraussichtlich ab 1. Mai. MÃ¶glich ist das, weil der EUâ€‘Rat bereits grÃ¼nes Licht gegeben hat und die Kommission Abkommen mit Drittstaaten vorlÃ¤ufig in Kraft setzen kann, wenn diese Staaten ratifiziert haben.

Demokratische Bruchlinie

Die FPÃ– spricht angesichts dieses Vorgehens von einem demokratiepolitischen Dammbruch. Der freiheitliche EU-Abgeordnete Roman Haider kritisiert, das â€žAusschalten der Parlamente und das Ignorieren des EuropÃ¤ischen Gerichtshofsâ€œ erinnere â€žmehr an autokratische Staaten als an eine funktionierende Demokratieâ€œ.

Von der Leyen setze sich damit â€žnicht nur Ã¼ber gÃ¼ltiges Recht hinweg, sondern verstoÃŸe auch massiv gegen die demokratischen Grundprinzipien der EUâ€œ.

Vorwurf der Aushebelung der Demokratie

Hafenecker knÃ¼pft daran an und wirft der KommissionsprÃ¤sidentin vor, das Abkommen â€žeinfach in Kraftâ€œ zu setzen, obwohl der EuGH noch prÃ¼ft â€“ ein Schritt â€žohne jegliche Legitimationâ€œ.

Kanzler Stocker sei â€žsofort zur Stelleâ€œ gewesen und habe â€žfÃ¼r diesen Bruch durch von der Leyen sogar noch seinen Segenâ€œ gegeben. Damit unterstÃ¼tze er â€ždie Aushebelung der Demokratie und gibt den Bauern gleichzeitig den TodesstoÃŸâ€œ.