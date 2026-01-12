â€žMercosur Katastrophe fÃ¼r Ã–sterreichs Bauern”: FPÃ– fordert Kurswechsel in Agrarpolitik

Trotz vielfacher Kritik wurde das umstrittene Mercosur-Freihandelsabkommen zwischen der EU und vier sÃ¼damerikanischen LÃ¤ndern nun endgÃ¼ltig beschlossen. FPÃ–-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner warnte am heutigen Montag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien vor den dramatischen Folgen fÃ¼r die heimische Landwirtschaft: Neun Betriebe wÃ¼rden tÃ¤glich aufgeben â€“ deshalb steuere man auf ein riesiges Problem zu, was Lebensmittelversorgung und Kulturlandschaft betreffe. WÃ¤hrend Ã–sterreichs Landwirte ums Ãœberleben kÃ¤mpfen, hÃ¤tten sich die â€žÃ–VP-Bonzenâ€œ am vergangenen Samstag beim Bauernbundball amÃ¼siert, kritisierte Schmiedlechner.
Ã–VP blockiert FPÃ–-AntrÃ¤ge
Die Ã–VP hÃ¤tte das Abkommen verhindern oder zumindest verzÃ¶gern kÃ¶nnen. Alle AntrÃ¤ge der Freiheitlichen und der Opposition wurden stattdessen vertagt, eigene Ideen brachte die Regierung bisher keine ein, beklagte Schmiedlechner.
Neue Belastungen fÃ¼r Bauern â€“ aber weniger Geld
Ein weiteres gravierendes Problem sei der massive Preisverfall bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Getreide, Mais, ZuckerrÃ¼ben und Milch bringen immer weniger ein â€“ allein der Milchpreis ist in zwei Monaten um neun Cent pro Liter gesunken. Trotzdem werden stÃ¤ndig neue EU-Auflagen verhÃ¤ngt, wÃ¤hrend gleichzeitig Billigprodukte importiert werden, die den heimischen Standards gar nicht entsprechen, erklÃ¤rte der FPÃ–-Mandatar, selbst Landwirt im sÃ¼dlichen NiederÃ¶sterreich.
Verpflichtende Herkunftskennzeichnung und demokratische AMA
Die Freiheitlichen verlangen deshalb eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln, eine Senkung der MineralÃ¶lsteuer auf Agrardiesel â€“ ein entsprechender Antrag ist bereits vorbereitet â€“ sowie eine Demokratisierung des AMA-Verwaltungsrats. Bisher sind dort nur Arbeiterkammer, Landwirtschaftskammer und Gewerkschaftsbund vertreten, kÃ¼nftig sollten alle im Hauptausschuss vertretenen Parteien Mitspracherecht erhalten. Auch die EntschÃ¤digungszahlungen bei Tierseuchen mÃ¼ssten angepasst werden.
Streit um Entwaldungsverordnung
Scharfe Kritik Ã¼bte Schmiedlechner zudem an der von der EU beschlossenen Entwaldungsverordnung: Die Verlierer-Ampel hatte dem auf EU-Ebene zugestimmt und tÃ¤uscht die Bauern jetzt mit Nachverhandlungs-Versprechen. Der FPÃ–-Antrag, LÃ¤nder wie Ã–sterreich ohne Entwaldungsrisiko von der Richtlinie auszunehmen, wurde bisher ignoriert.
Faire Bedingungen statt sÃ¼dafrikanisches Hormonfleisch
Der stellvertretende freiheitliche Landwirtschaftssprecher Albert Royer betonte, viele Betriebe wÃ¼rden insbesondere aus der arbeitsintensiven Milchwirtschaft aussteigen, weil Aufwand und Ertrag in keinem VerhÃ¤ltnis mehr zueinander stÃ¼nden. Wer trotz allem an seinen Tieren und der Landwirtschaft hÃ¤nge, brauche faire Bedingungen â€“ nicht Hormonfleisch aus SÃ¼damerika als Konkurrenz.
Volkspartei muss Farbe bekennen
Dass das Mercosur-Abkommen in BrÃ¼ssel beschlossen wurde, bezeichnete Royer als â€žDramaâ€œ. Nun dÃ¼rfe es aber keine Diskussion mehr Ã¼ber verpflichtende Herkunftskennzeichnung geben. Wenn die Ã–VP das weiter blockiere, dann seien ihre Vertreter die TotengrÃ¤ber der heimischen Landwirtschaft. Er erinnerte daran, dass die steirische Ã–VP-LandesrÃ¤tin Simone Schmiedtbauer als EU-Abgeordnete selbst fÃ¼r die Entwaldungsverordnung gestimmt habe und sich heute auf Klubzwang herausrede. Die freiheitlichen Bauern wÃ¤hlen den ehrlicheren Weg, so das Fazit â€“ man kÃ¤mpfe voll dagegen. Landwirtschaft, Tourismus und ArbeitsplÃ¤tze wÃ¼rden auf dem Spiel stehen, mahnte Royer, im Brotberuf ebenfalls Landwirt in der Steiermark.
POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung