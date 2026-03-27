Bauernprotest

Die Regierung hat sich mit den Bauern verscherzt, weshalb diese am 1. April mit Traktoren vor das Parlament ziehen.

Foto: Z.V.g.

Landwirtschaft

27. MÃ¤rz 2026 / 15:30 Uhr

â€žMit den Bauern scherzt man nicht!â€œ GroÃŸer Protest am 1. April in Wien

Das â€žBÃ¼ndnis Zukunft Landwirtschaftâ€œ veranstaltet am Mittwoch, 1. April, 13 Uhr, einen Protestzug vom Ministerium (Stubenring 1) bis zum Parlament. 

Dass die Demo ausgerechnet am 1. April stattfindet, ist dem Titel der Veranstaltung geschuldet. Unter dem Motto â€žMit den Bauern scherzt man nicht!â€œ werden Traktoren den Protestzug begleiten. 

Ein katastrophales Jahr fÃ¼r die Bauern

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Die Landwirte fÃ¼hlen sich von der Regierung im Stich gelassen. Vor allem das Mercosur-Abkommen mit den sÃ¼damerikanischen Staaten sorgte bei den Bauern fÃ¼r EmpÃ¶rung. Sie fÃ¼rchten um ihre Zukunft, weil dann Billigfleisch den Markt Ã¼berschwemmen kÃ¶nnte. 

Zuletzt sorgte zudem eine Meldung aus BrÃ¼ssel fÃ¼r schlechte Stimmung. Wie berichtet, will die EU offenbar den bisher fixen Budget-Topf fÃ¼r den Agrarbereich auflÃ¶sen. Nach Mercosur der zweite Nackenschlag fÃ¼r die Landwirte. Denn dadurch kÃ¶nnte das Agrar-Geld beliebig in andere Bereiche, etwa fÃ¼r die Ukraine-Hilfe, verschoben werden.Â 

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