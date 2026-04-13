Salzburger Alt-Landeshauptmann Schausberger nennt Ã–VP â€žfeigâ€œ und â€žanpassendâ€œ

Im GesprÃ¤ch mit Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon lieÃŸ der Salzburger Ã–VP-Alt-Landeshauptmann Franz Schausberger vor allem in der Gender-Politik kein gutes Haar an seiner Partei.

Es ist leider oft so: Geht man als Politiker in Pension, fÃ¤llt der Druck der Parteilinie weg und man kann offen Ã¼ber interne Fehlentwicklungen sprechen. Das tat vor Kurzem auch Franz Schausberger (76), von 1996 bis 2004 Landeshauptmann von Salzburg, im â€žSalon Salomonâ€œ.Â

“Die bÃ¼rgerliche Mitte hat geschwiegen”

Schausberger Ã¼bte Kritik an den UniversitÃ¤ten, von wo die ganze Diskussion Ã¼ber Wokeness, Cancel Culture und Gendern ausgehe. Er mache sich â€žwirklich groÃŸe Sorgenâ€œ, dass das so strikt und diktatorisch gemacht werde. Man lasse gar keine andere Meinung mehr zu. Daraus sei beim GroÃŸteil der Menschen ein Frust entstanden. WÃ¶rtlich sagte Schausberger:

Und was ist passiert: Die bÃ¼rgerliche Mitte hat geschwiegen. Aus Feigheit, aus Anpassung oder was weiÃŸ denn ich.

GestÃ¤rkt wÃ¤ren dadurch jene geworden, die die Linken eigentlich verhindern wollten, nÃ¤mlich die Rechten, â€ždie sich da ohne Genierer dagegen aufgelehnt habenâ€œ.

Von Medien schlecht behandelt

Interessant auch die Aussage von Schausberger zu den Medien, die er dafÃ¼r kritisierte, dass sie – seiner Meinung nach – die bÃ¼rgerliche Mitte schlecht behandeln wÃ¼rden. Mit der bÃ¼rgerlichen Mitte meinte der Alt-Landeshauptmann freilich seine Partei, die Ã–VP. Da dÃ¼rfte Schausberger wohl ins Narrativ der Partei zurÃ¼ckgefallen sein, denn auch ihm dÃ¼rfte der Einfluss der Raiffeisen-Medien in Ã–sterreich nicht verborgen geblieben sein. Und diese kann man bei Gott nicht als Ã–VP-feindlich bezeichnen.