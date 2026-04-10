â€žWas machst du eigentlich, Sepp?â€œ â€“ FPÃ– kritisiert erneut â€žVertagungspolitikâ€œ

Im Tourismusausschuss des Nationalrats prallten gestern, Donnerstag, zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die aktuelle Tourismuspolitik aufeinander.

FPÃ–: â€žArmutszeugnisâ€œ und â€žVertagungspolitikâ€œ

WÃ¤hrend TourismusstaatssekretÃ¤rin Elisabeth Zehetner einen â€žvorsichtig optimistischenâ€œ Ausblick fÃ¼r die Sommersaison gab und EntbÃ¼rokratisierungsmaÃŸnahmen ankÃ¼ndigte, sprach der freiheitliche Ausschussvorsitzende und FPÃ–-Tourismussprecher Christoph Steiner von â€žStillstandâ€œ und einer Regierung â€žohne Ideenâ€œ:

Statt konkreter MaÃŸnahmen prÃ¤sentierten die Regierungsparteien einmal mehr Stillstand, Ausreden und Vertagungspolitik.

StaatssekretÃ¤r Schellhorn hÃ¶rt nur zu

Besonders ins Visier geriet StaatssekretÃ¤r Josef â€žSeppâ€œ Schellhorn, der fÃ¼r Deregulierung zustÃ¤ndig ist. Irritierend sei, â€ždass Schellhorn zum Tourismus selbst nichts sagen wollte, obwohl gerade der Tourismus seit Jahren als sein zentrales Herzensanliegen galtâ€œ, meinte Steiner, und weiter:

Sepp Schellhorn, der bis zum heutigen Tag mit dem Tourismus in Zusammenhang gebracht wird, will jetzt als StaatssekretÃ¤r fÃ¼r Deregulierung nicht Ã¼ber Tourismus sprechen, aber gleichzeitig gibt er zu, dass massiver Aufholbedarf besteht. Da fragt man sich mal wieder: â€žSepp, was machst du eigentlich?â€œ

Handlungsbedarf â€“ aber nichts geschieht

Noch schwerer wiege fÃ¼r Steiner, dass die Regierung selbst â€žkeinerlei eigene Initiativenâ€œ eingebracht habe: â€žKeine Regierungsvorlage, keine AntrÃ¤ge der Regierungsparteien, trotz offensichtlichem Handlungsbedarf.â€œ Das sei ein â€žvÃ¶lliges Armutszeugnisâ€œ. Die Branche wartet auf Entlastung und die Regierung liefere â€žnichtsâ€œ.

Konkret kritisierte die FPÃ–, dass mehrere ihrer Anliegen erneut vertagt wurden, darunter die VerkÃ¼rzung der Abschreibungszeiten fÃ¼r GebÃ¤ude in der Hotellerie, eine â€žechte Deregulierungsoffensiveâ€œ fÃ¼r Tourismus- und Gastgewerbebetriebe sowie MaÃŸnahmen zur Sicherung des alpinen Kulturerbes.

Mangelnder FleiÃŸ der Regierungsparteien

Bezeichnend sei auch die Tagesordnung gewesen: â€žOhne die Opposition hÃ¤tte dieser Ausschuss von sieben Punkten gerade einmal zwei gehabt. Das zeigt deutlich, wer hier noch arbeitet und wer nicht, Ã¤rgerte sich der FPÃ–-Nationalratsabgeordnete.

Der Tourismus sei â€žeine tragende SÃ¤ule der Ã¶sterreichischen Wirtschaft und erwirtschaftet rund acht Prozent des BIPâ€œ, betonte Steiner. â€žDiese Branche hÃ¤lt unser Land wirtschaftlich mit am Laufen und wird von dieser Regierung mit UntÃ¤tigkeit abgespeist, wo die Branche doch ihre groÃŸen Probleme so deutlich formuliert.â€œ Steiner kÃ¼ndigte an, â€žden Druck aufrechterhaltenâ€œ zu wollen.

Regierung: Gute Aussichten, Digitalisierungs- und EntbÃ¼rokratisierungskurs

Dem FPÃ–-Vorwurf des vÃ¶lligen Stillstands konterten die Regierungsvertreter. TourismusstaatssekretÃ¤rin Elisabeth Zehetner (Ã–VP) betonte, trotz globaler Krisen sei â€žmit einer guten Sommersaison zu rechnenâ€œ. Die heimische Hotellerie sei â€žvorsichtig optimistischâ€œ, es seien â€žkeine EinbrÃ¼che zu erwartenâ€œ.

Die HauptherkunftsmÃ¤rkte â€“ insbesondere die Bundesrepublik Deutschland und die Niederlande â€“ seien vom Krieg im Nahen Osten nicht direkt betroffen.

AnkÃ¼ndigungen von Schellhorn

StaatssekretÃ¤r Schellhorn wiederum verteidigte den von der Regierung eingeschlagenen EntbÃ¼rokratisierungskurs. Das erste EntbÃ¼rokratisierungspaket mit 113 MaÃŸnahmen sei bereits im Dezember 2025 vorgelegt worden, ein weiteres Paket mit rund 100 MaÃŸnahmen â€“ vor allem zur â€žHarmonisierung fÃ¶deraler Gesetzeâ€œ â€“ werde vorbereitet.

FÃ¼r den Tourismusbereich nannte Schellhorn unter anderem die geplante EinfÃ¼hrung eines â€ždigitalen GÃ¤steblattsâ€œ, Erleichterungen bei BetriebsÃ¼bergaben und Vereinfachungen bei Preisauszeichnungen. Da kam sogar Kritik an VerzÃ¶gerungen von den GrÃ¼nen. Barbara NeÃŸler erinnerte daran, dass beim ersten EntbÃ¼rokratisierungspaket â€žspÃ¼rbare VerÃ¤nderungenâ€œ binnen drei Monaten versprochen worden seien. Nun dauere vieles deutlich lÃ¤nger. Schellhorn verwies auf den parlamentarischen Prozess und die angespannten budgetÃ¤ren Rahmenbedingungen.

Public Viewing: Einigkeit bei VerlÃ¤ngerung auf sechs Wochen

Ein Punkt, in dem im Ausschuss Einigkeit herrschte, war ein von allen fÃ¼nf Parlamentsparteien gemeinsam vorgelegter Antrag zur Ã„nderung der Gewerbeordnung: KÃ¼nftig soll der zulÃ¤ssige Zeitraum fÃ¼r Public-Viewing-Veranstaltungen von vier auf sechs Wochen ausgedehnt werden. Der Tourismusausschuss stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.