FuÃŸfessel statt Grenzschutz: Schnedlitz rechnet mit Karners “Fata Morgana” ab

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Heimatschutzsprecher Michael Schnedlitz Ã¼bte scharfe Kritik an Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner. In einer Presseaussendung warf er dem Minister vor, die Ã–ffentlichkeit mit ScheinlÃ¶sungen wie einer FuÃŸfessel fÃ¼r GefÃ¤hrder und Asylzentren in ferner Zukunft abzulenken, wÃ¤hrend im Hintergrund die nÃ¤chste Massenzuwanderung vorbereitet werde.

TÃ¤uschungsmanÃ¶ver statt echter Sicherheit

Schnedlitz nannte Karners Auftritt ein einziges TÃ¤uschungsmanÃ¶ver. WÃ¶rtlich sagte er:

Karners Interview ist ein einziges TÃ¤uschungsmanÃ¶ver. Er verspricht Asylzentren im Ausland, die frÃ¼hestens 2027 kommen sollen â€“ ein Versprechen, das Sebastian Kurz bereits 2018 auf den Tisch gebracht hat und bis heute ist nichts passiert. Also eine weitere klassische Fata Morgana der Ã–VP fÃ¼r die WÃ¤hler. Gleichzeitig bereitet er den Familiennachzug vor, der zehntausende AntrÃ¤ge aus der Hemmung lÃ¶st und eine neue Lawine an Zuwanderung auslÃ¶sen wird. Das ist keine Sicherheitspolitik, das ist organisierte Augenauswischerei!

Tausende AntrÃ¤ge hÃ¤tten in den letzten Monaten nur auf Eis gelegen. Die angekÃ¼ndigte Quote, so klein sie auch ausfallen solle, sei der Anfang vom Ende und Ã¶ffne die Schleusen fÃ¼r unkontrollierbare Kettenmigration.

FuÃŸfessel reicht nicht, echte Konsequenzen fehlen

Auch die von Karner angekÃ¼ndigte FuÃŸfessel fÃ¼r islamistische GefÃ¤hrder und GewalttÃ¤ter sieht Schnedlitz nur als halbherzigen Schritt. Die Debatte darum sei zwar lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤llig, doch bei weitem nicht ausreichend.

Eine FuÃŸfessel hat noch keinen einzigen Terroranschlag verhindert. Was wir brauchen, ist ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam und die konsequente Abschiebung aller GefÃ¤hrder und illegalen Einwanderer. Die Ã–VP agiert hier wie immer: zu wenig, zu spÃ¤t und nur auf Druck der Freiheitlichen. Echte Sicherheit fÃ¼r unsere Frauen, Kinder und unsere BevÃ¶lkerung gibt es nur mit einer Festung Ã–sterreich und einer Null-Quote im Asylbereich.

Die Regierung handle stets nur reaktiv, wenn der Druck aus der BevÃ¶lkerung zu groÃŸ werde, echte LÃ¶sungen blieben aus.

EU-Asylpakt als SouverÃ¤nitÃ¤tsverlust

Besonders scharf geht Schnedlitz mit dem von Ã–VP und GrÃ¼nen mitgetragenen EU-Asyl- und Migrationspakt ins Gericht. WÃ¤hrend Karner Sand in die Augen der Ã–sterreicher streue, Ã¼bergebe er die Kontrolle Ã¼ber die Grenzen an BrÃ¼ssel. Der Pakt sei nichts anderes als ein Diktat zur Verteilung von Migranten in ganz Europa. Ã–sterreich werde gezwungen, noch mehr Menschen aufzunehmen, egal ob man wolle oder nicht.

Das bedeute die endgÃ¼ltige Kapitulation vor der Asylindustrie und den totalen Verlust der SouverÃ¤nitÃ¤t. Aufgrund des massiven gesellschaftlichen Drucks und der klaren Mehrheitsmeinung in der BevÃ¶lkerung gegen unkontrollierte Migration muss die EU zwar so tun, als wÃ¼rde sie das Thema ernsthaft angehen. Doch fÃ¼r viele Beobachter bleiben solche AnkÃ¼ndigungen reine Blendgranaten. Das Establishment in BrÃ¼ssel und Wien zeige nach wie vor kein ausdrÃ¼ckliches Interesse, die Grenzen wirklich zu schÃ¼tzen und die Folgen der Masseneinwanderung substanziell zu lÃ¶sen.