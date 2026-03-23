Spritpreissenkung um 40 Cent pro Liter: Kickl prÃ¤sentierte FPÃ–-Entlastungsansatz

In der hitzigen Sondersitzung des Nationalrats hat FPÃ–-Chef Herbert Kickl die Verlierer-Ampel frontal attackiert. Statt echter Entlastung hÃ¤tten sie nur ein wirkungsloses Paket zu bieten, so Kickl am heutigen Montag im Parlament. Der FPÃ–-Antrag soll den Weg fÃ¼r eine echte Entlastung zeigen: MineralÃ¶lsteuer halbieren, COâ‚‚-Abgabe streichen â€“ 44 Cent billiger pro Liter Benzin, 20 Euro Ersparnis pro TankfÃ¼llung.

Kickl rechnet mit Stocker ab

Kickl nahm bei seiner Rede im Nationalrat kein Blatt vor den Mund. Mitten in der Sondersitzung zum Iran-Krieg und seinen Folgen fÃ¼r Ã–sterreich rechnete der FPÃ–-Chef mit Ã–VP-Bundeskanzler Christian Stocker und seiner Koalition ab. Denn die Spritpreise explodieren â€“ Diesel kostet inzwischen Ã¼ber 2,10 Euro, Benzin liegt im Schnitt bei 1,84 Euro â€“, und die Regierung komme mit einem â€žmickrigenâ€œ Paket daher, das kaum Wirkung zeigt.

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â€žEuropameister in unterlassener Hilfeleistungâ€œ

Der FPÃ–-Obmann listete die VersÃ¤umnisse schonungslos auf. Zuerst ignoriere die Regierung die Sorgen der Menschen, dann beobachte sie nur, streite intern und prÃ¤sentiere schlieÃŸlich faule Kompromisse:

Sie haben sich in der Zwischenzeit einen interessanten Ruf erarbeitet, einen Titel, wenn man so will. Sie sind Europameister in unterlassener Hilfeleistung und zwar fÃ¼r die eigene BevÃ¶lkerung.

WÃ¤hrend anderswo gehandelt werde (talien senkt die Benzinpreise ordentlich, Spanien schnÃ¼re ein massives Paket gegen die Inflation) komme von der Regierung nur eine â€žNullnummerâ€œ. Die angebliche Spritpreisbremse, die PreiserhÃ¶hungen auf dreimal pro Woche beschrÃ¤nke und bei starken Steigerungen vielleicht fÃ¼nf bis zehn Cent bringe, sei wirkungslos. Die BevÃ¶lkerung leide weiter.

Der FPÃ–-Gegenplan liegt auf dem Tisch

Statt solcher Placebos brachte Kickl das freiheitliche Modell ein â€“ exakt jenes, das im FPÃ–-Antrag steht, der bereits eingebracht wurde. Der Plan: Die MineralÃ¶lsteuer wird von 1. April bis 31. Dezember 2026 halbiert, die COâ‚‚-Abgabe per 1. April ersatzlos gestrichen. Ergebnis: 44 Cent weniger pro Liter Benzin, 40 Cent bei Diesel. Bei einer 50-Liter-TankfÃ¼llung spart ein Normalverbraucher damit rund 20 Euro. Kickl erklÃ¤rte:

Unser Modell nÃ¤mlich all, was ihr Modell fehlt. Es ist effizient, es ist sinnvoll, es ist einfach und jeder weiÃŸ was los ist. Wir halbieren die MineralÃ¶lsteuer und wir streichen die COâ‚‚–Abgabe, die sowieso schon lÃ¤ngst weggehÃ¶rt und dann ist fertig.

Kickl ging noch weiter. Die Energiekrise sei nur der Anfang einer Kettenreaktion, die Inflation, Rezession und Verarmung bringe. Statt pragmatisch zu handeln, verweigere die Regierung sogar russisches Pipeline-Gas, das billiger und verfÃ¼gbar sei. FÃ¼r ein neutrales Land sei das unverantwortlich. Der FPÃ–-Chef appellierte, die MÃ¶glichkeit der nutzbaren Ressourcen auszuweiten und zu einer interessensgeleiteten Politik zurÃ¼ckzukehren.

Hier rechnete Kickl mit der Verlierer-Ampel ab und prÃ¤sentierte das freiheitliche Entlastungs-Modell:

Quelle: ORF