Im Ressort von Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner scheinen parlamentarische Anfragen der FPÃ– noch immer nicht allzu gerne gesehen zu sein.

Foto: Unzensuriert.at

Parlament

22. Feber 2026 / 12:00 Uhr

Zu viel Arbeit: Verlierer-Ampel unglÃ¼cklich mit FPÃ–-Anfragen

Parlamentarische Anfragen sind ein zentraler Bestandteil der Oppositionsarbeit: Insgesamt gingen in dieser Legislaturperiode bisherÂ 4.923 schriftliche AnfragenÂ an die Ministerien ein.Â 4.011 davon, alsoÂ rund 81 Prozent, stammen von derÂ FPÃ–, wie eine APA-Auswertung ergab. Hauptadressat ist Ã–VP-InnenministerÂ Gerhard Karner, an den etwaÂ 700 FragenÂ gerichtet wurden â€“ und der Ã¼ber die AufklÃ¤rungsarbeit der Freiheitlichen so gar nicht erfreut ist.

Karner-Ministerium stÃ¶rt sich an FPÃ–-Anfragen

Nicht zum ersten Mal beklagt man sich im Innenressort Ã¼ber den angeblich zu hohen Aufwand: Die Beantwortung einer Anfrage koste im SchnittÂ 30 Arbeitsstunden, argumentiert man dort. Hochgerechnet ergibt das einen Aufwand vonÂ rund 16.320 PersonalstundenÂ â€“ das entsprichtÂ 2.040 ArbeitstagenÂ oderÂ 9,27 ArbeitsjahrenÂ einer Vollzeitkraft. Im Karner-Ressort ist man deshalb unzufrieden: Viele Anfragen seien â€žparteipolitisch motiviert und an sinnvoller parlamentarischer Kontrolle vorbeigehendâ€œ, heiÃŸt es nun mit Verweis unter anderem auf die quartalsweiÃŸe Anfragen nach den Friseurkosten der Regierung.


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FPÃ– bleibt Anfragen-Meister

Schriftliche Anfragen gelten als wichtiges Kontrollinstrument des Parlaments und mÃ¼ssen innerhalb von zwei Monaten beantwortet werden. In den vergangenen Jahrzehnten ist ihre Zahl allerdings stetig gestiegen. Bereits 1998 wurde erstmals die Marke von 2.000 Anfragen jÃ¤hrlich Ã¼berschritten, 2015 waren es erstmals mehr als 4.000, und 2021 wurde mit 4.449 Anfragen der bisherige HÃ¶chststand erreicht.

Seit der letzten Nationalratswahl hat die FPÃ– allein 4.009 Anfragen gestellt â€“ mehr als alle anderen Parteien zusammen. Die GrÃ¼nen als zweitaktivste Oppositionspartei waren deutlich weniger fleiÃŸig, brachten im gleichen Zeitraum nur 671 Anfragen ein.

Corona-Regime, NGO-FÃ¶rderungen, Regierungskosten

Im Jahr 2025 gingen insgesamt 3.342 Anfragen ein, das entspricht durchschnittlich 13,7 pro Arbeitstag. Besonders aktiv war die Opposition im Mai 2025, als an nur einem Tag 825 Anfragen eingebracht wurden, 794 davon zum Thema Corona-Pandemie. Insgesamt betrafen 844 Anfragen die Corona-Zeit, rund 275 beschÃ¤ftigten sich mit den milliardenschweren FÃ¶rderungen fÃ¼r oft mehr als fragwÃ¼rdige Nichtregierungsorganisationen (NROs/NGO) â€“ mit ihrer groÃŸen Transparenzoffensive setzen die Freiheitlichen hier besonders stark auf AufklÃ¤rung. Aber auch bei anderen Themen lassen die Blauen nicht locker: Mehr als 1.000 Anfragen befassten sich mit Spesen, KabinettsgrÃ¶ÃŸen, BeratervertrÃ¤gen und Reisekosten â€“ 81 Prozent davon erneut von der FPÃ–.


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