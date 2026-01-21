FPÃ–-WÃ¤hler beleidigt: â€žDie haben nicht einmal ZÃ¤hne und zerrissene Hosenâ€œ

Was ist nur los mit Ã–VP-Klubobmann August WÃ¶ginger? Bei allem VerstÃ¤ndnis dafÃ¼r, dass er am 11. Februar im â€žPostenschacher-Prozessâ€œ wieder vor Gericht steht und sich deshalb die NervositÃ¤t bei ihm breitmacht, war die verbale Entgleisung von WÃ¶ginger heute, Mittwoch, im Nationalrat ein weiterer Tiefpunkt seiner politischen Karriere.

“Eure Fahnenschwinger”

WÃ¶ginger sagte im Parlament wÃ¶rtlich:

Und jetzt kÃ¶nnen Sie sagen, das ist uns alles wurscht. Ich weiÃŸ nicht, ob euren Fahnenschwinger beim Neujahrsempfang das wurscht ist [â€¦] die haben nicht einmal ZÃ¤hne und zerrissene Hosen. Das sind eure Fahnenschwinger.

5.000 Besucher beleidigt

Diese Beschimpfung von 5.000 Besuchern beim Neujahrsempfang in Klagenfurt war dem Ã–VP-Klubobmann dann doch zu rustikal. Im Wissen, was er da von sich gegeben hat, nahm WÃ¶ginger am Ende seiner Wortmeldung diese massive Beleidigung zurÃ¼ck, aber das gesagte bleibt in Erinnerung:

Ich nehme diesen Ausdruck zurÃ¼ck, den ich getÃ¤tigt habe bezÃ¼glich eurer Leute, die in den ersten Reihen sitzen bei den Veranstaltungen. Das tut mir leid, das nehme ich zurÃ¼ck.



