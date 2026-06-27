Lachen ist gesund, weiÃŸ nicht nur der Volksglaube, sondern ist auch wissenschaftlich nachgewiesen.

Foto: Alvin Mahmudov / Wikimedia (CC0 1.0)

Psychologie

27. Juni 2026 / 09:16 Uhr

Neue Eckartschrift: Der Humor stirbt zuallerletzt

Der Titel der neuen Eckartschrift ist bewusst eine Gegenthese zum allseits bekannten â€žDie Hoffnung stirbt zuletztâ€œ.

AmÃ¼sante ErzÃ¤hlungen

Der Autor Martin Hobek bemÃ¼ht sich bereits in der Einleitung um die BeweisfÃ¼hrung: Jeder kenne den Begriff Galgenhumor – â€žAber haben Sie schon einmal etwas von einer â€šGalgenhoffnungâ€˜ gehÃ¶rt?â€œ


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Wenngleich sich der Autor zu seiner Vorliebe fÃ¼r schwarzen Humor bekennt, muss sich die Leserschaft nicht fÃ¼rchten, von dÃ¼sterem Zynismus erschlagen zu werden. Im Gegenteil: Das Thema wird umfassend, mit vielen amÃ¼santen Aspekten abgehandelt.

Geschichtliche Skizze des Volkshumors

Der ehemalige freiheitliche Landtagsabgeordnete in Wien geht eingangs nicht nur darauf ein, wie die Wissenschaft Humor sah und sieht (die noch junge Gelotologie beschÃ¤ftigt sich mit den positiven Effekten des Lachens fÃ¼r Leib und Seele), sondern liefert auch eine geschichtliche Skizze des Volkshumors im gesamten deutschen Sprachraum. Loriot, Till Eulenspiegel und Karl Farkas auf dem Titelbild sollen das verdeutlichen.

Gezeigt wird, dass entgegen aller Klischees Humor auch nÃ¶rdlich des WeiÃŸwurst-Ã„quators zu finden ist und Ã¶stlich der Oder und NeiÃŸe zu finden war.

Verschiedene Stilmittel

â€žNichts beschreibt so gut wie der Humorâ€œ, meint der Autor und nimmt die Leserschaft im Kapitel zur Anekdote auf ein Experiment mit. In mehreren kurzen Abschnitten stellt Hobek sowohl die Sparten als auch die Stilmittel des Humors (z. B. â€žGezeichnetes Berlinâ€œ) vor, der manchmal auch unfreiwillig sein kann. Gerade da es sich um kein Witzebuch handelt, wird bei den doch vorkommenden auf eine besondere GÃ¼te geachtet.

Fazit: Ein Werk fÃ¼r lange Winterabende genauso wie fÃ¼r kurze StraÃŸenbahnfahrten â€“ und ein ideales Geschenk! Bestellen Sie die Eckartschrift 265. Martin Hobek: Der Humor stirbt zu allerletzt. 124 Seiten. ISBN: 978-3-903648-02-9. Preis: â‚¬ 11,50 hier.

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