FPÃ– festigt in Wien Platz zwei â€“ Rot-pinke Mehrheit vor dem Aus

In Wien bleibt die SPÃ– laut aktueller Umfrage zwar stÃ¤rkste Kraft, doch die politischen KrÃ¤fteverhÃ¤ltnisse geraten zunehmend in Bewegung, denn die rot-pinke Stadtregierung von SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig kÃ¶nnte ihre Mehrheit verlieren.

Hauptstadt-SPÃ– verliert an RÃ¼ckhalt

Die aktuelle Erhebung von W24 und dem Institut fÃ¼r Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) sieht die Genossen bei 36 Prozent. Damit liegt die Partei zwar noch vor der FPÃ–, die auf 25 Prozent kommt. Dennoch verliert die Ludwig-SPÃ– an RÃ¼ckhalt, denn bei der Wien-Wahl 2025 lag sie noch deutlich hÃ¶her.

FPÃ– etabliert sich als grÃ¶ÃŸte Konkurrenz

Parallel dazu festigt die FPÃ– ihre Position als zweitstÃ¤rkste Kraft in der Bundeshauptstadt. WÃ¤hrend andere Parteien mit Verlusten oder Stagnation konfrontiert sind, gelingt es den Freiheitlichen, ihr Niveau zu halten und sich als zentrale Oppositionskraft zu etablieren.

Rot-Pink hÃ¤tte keine Mehrheit mehr

Die GrÃ¼nen erreichen 17 Prozent und setzen ihren AufwÃ¤rtstrend fort. Dahinter folgen die Neos mit neun Prozent, die damit vor der Ã–VP liegen, welche nur noch auf acht Prozent kommt. Die KPÃ– wÃ¼rde mit vier Prozent weiterhin den Einzug in den Gemeinderat verfehlen. Die bisherige Koalition aus SPÃ– und Neos kÃ¤me nach aktuellen Zahlen auf keine Mehrheit mehr. Damit rÃ¼ckt die Frage nach alternativen politischen Konstellationen stÃ¤rker in den Fokus.

26 Prozent wollen Nepp als BÃ¼rgermeister

Auch bei einer hypothetischen Direktwahl des BÃ¼rgermeisters zeigt sich ein differenziertes Bild. Amtsinhaber Ludwig wÃ¼rde mit 46 Prozent klar fÃ¼hren, wÃ¤hrend FPÃ–-Spitzenkandidat Dominik Nepp auf 26 Prozent kommt und damit deutlich Ã¼ber dem Parteiwert liegt. Andere Kandidaten bleiben abgeschlagen.