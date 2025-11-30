Herbert Kickl

Der Höhenflug der FPÖ will einfach nicht aufhören: Die Freiheitlichen unter Herbert Kickl sind noch immer allen anderen Parteien weit voraus.

Foto: Alois Endl

Umfrage

30. November 2025 / 13:36 Uhr

Erfolgskurs ungebrochen: 37 Prozent für Kickl-FPÖ, ÖVP rutscht auf Platz Drei

Die aktuelle Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA, erhoben für den exxpress, zeigt einmal mehr, wie weit die FPÖ der Konkurrenz voraus ist: Mit 37 Prozent liegen die Blauen unter ihrem Chef Herbert Kickl weit vor allen anderen und festigen ihre Position als klar stärkste Kraft im Land.

ÖVP und SPÖ mit leichtem Zuwachs

Der Rest des Feldes folgt mit deutlichem Abstand: Die SPÖ verbessert sich leicht auf 21 Prozent, unmittelbar gefolgt von der ÖVP, die mit 20 Prozent nahezu gleichauf bleibt. Beide Parteien bewegen sich damit weiterhin im Mittelfeld – allerdings ohne in Reichweite der Freiheitlichen zu kommen.

Neos im Minus, KPÖ daußen

Auch die Grünen können einen kleinen Zuwachs verbuchen und landen bei neun Prozent. Die Neos rutschen auf sieben Prozent ab, während die KPÖ nach einem Verlust nur mehr drei Prozent erreicht. Ein Einzug in den Nationalrat wäre damit für die Kommunisten nicht möglich. Weitere kleinere Parteien kommen ebenfalls gemeinsam auf drei Prozent.

Mehrheit für Blau-Schwarz und Blau-Rot

Rein rechnerisch ergäben sich verschiedene Mehrheiten: Eine Zusammenarbeit von ÖVP, SPÖ und Neos würde mit 48 Prozent eine Parlamentsmehrheit ermöglichen – die angesichts der äußerst unbeliebten Verlierer-Ampel allerdings wohl trotzdem kaum funktionieren würde. Gleichzeitig hätte die FPÖ – aufgrund ihres hohen Wertes – sowohl zusammen mit der Volkspartei als auch gemeinsam mit der SPÖ jeweils eine deutliche Stimmenmehrheit.

Quelle: Exxpress.at

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

