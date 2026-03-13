â€žOe24â€œ-Sonntagsfrage: Regelrechter Absturz von Ã–VP von drei Prozentpunkten

Die von der Lazarsfeld-Gesellschaft fÃ¼r Oe24 durchgefÃ¼hrte Umfrage sorgte Donnerstag vor einer Woche fÃ¼r Verwunderung. Da hatte die Ã–VP plÃ¶tzlich einen Zugewinn von drei Punkten und kam auf 23 Prozent. Bei der aktuellen Sonntagsfrage aber wurde die alte Rangordnung wieder hergestellt.Â

Ã–VP nur noch bei 20 Prozent

Die Ã–VP verliert demnach wieder diese drei Punkte und kommt nur noch aufÂ 20 Prozent, wÃ¤hrend die SPÃ– diesmal mit 19 Prozent und die Neos mit acht Prozent (Im Vergleich: Die GrÃ¼nen kommen auf zehn Prozent) an ihren seit Monaten angestammten PlÃ¤tzen verharren.Â

FPÃ– wÃ¼rde Wahl klar gewinnen

UnverÃ¤ndert die Freiheitlichen. Ihnen werden 36 Prozent zugeschrieben. Stand heute wÃ¼rde Herbert Kickl mit seiner Partei die Nationalratswahl klar gewinnen. Die FPÃ– ist seit Monaten in HÃ¶hen, die seinerzeit noch Sebastian Kurz als tÃ¼rkiser Wunder-Wuzzi erreichte.

Verlierer-Ampel bringt nichts zusammen

Politische Beobachter fÃ¼hren das Ergebnis auf die schlechte Performance der Verlierer-Ampel zurÃ¼ck. Zuletzt hatten das Ã–VP-Kanzler Christian Stocker, sein SPÃ–-Vize Andreas Babler und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als sie sich Ã¼ber effektive MaÃŸnahmen gegen die hohen Spritpreise nicht einigen konnten.Â

Als wohl kleinster Nenner eines Kompromisses wurde nach dem Ministerrat am Mittwoch allen Ernstes verkÃ¼ndet, dass bei Tankstellen PreiserhÃ¶hungen nur noch drei Mal die Woche erfolgen dÃ¼rfen. Jedes Kind hÃ¤tte auf die Teuerung besser reagiert als die Verlierer-Ampel.