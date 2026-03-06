Kickls Koalition mit den BÃ¼rgern wird immer mehr wahrscheinlich

Bei der Lazarsfeld-Umfrage fÃ¼r Oe24, die jeden Donnerstag verÃ¶ffentlicht wird, bleibt die FPÃ– als einzige Partei stabil und mit groÃŸem Vorsprung auf Platz eins. Bei den anderen Parteien geht es einmal einen Prozentpunkt hinauf oder hinunter – und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dadurch lediglich Spannung erzeugt werden soll.

Beeindruckend auch in der Kanzlerfrage

Fest eingemauert und nach EinschÃ¤tzung von Politik-Experten uneinholbar auf dem Platz an der Sonne sind die Freiheitlichen, die jede Woche zum Quoten-Kaiser werden. Dass die FPÃ– mit 36 Prozent vorne liegt, sagen nicht nur die Meinungsforscher von Lazarsfeld, die FÃ¼hrungsposition sowohl von Partei als auch in der Kanzlerfrage fÃ¼r Herbert Kickl (33 Prozent) wird mittlerweile auch von anderen Umfrage-Instituten eindrucksvoll bestÃ¤tigt. Durch die Decke gehen die Werte fÃ¼r den steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek, der bei allen relevanten Umfragen bereits die 40-Prozent-Marke Ã¼berschritten hat.Â

“Es geht noch mehr”

Herbert Kickl antwortete am Dienstag, 3. MÃ¤rz, in der â€žZIB2â€œ auf die Frage von ORF-Moderatorin Margit Laufer, mit wem er bei einem Wahlsieg eine Koalition bilden wÃ¼rde: â€žMit den BÃ¼rgernâ€œ. Der FPÃ–-Chef glaubt fest daran, dass mit den 36 Prozent der Plafond noch nicht erreicht ist – â€žes geht noch mehrâ€œ.

Nichtsdestotrotz verriet er in einem Interview mit der Kronen Zeitung, dass GesprÃ¤che mit Ã–VP-FunktionÃ¤ren im Umfeld des frÃ¼heren Kanzlers Sebastian Kurz und sogar mit Mandataren in der SPÃ– fÃ¼r eine kÃ¼nftige Zusammenarbeit laufen. Kickl rechnet mit vorgezogenen Neuwahlen im Jahr 2027 oder 2028, nachdem die Parteien der Verlierer-Ampel bei den Landtagswahlen von den WÃ¤hlern bestraft werden wÃ¼rden.

Neos haben schwarzen Peter

WÃ¤hrend also Kickl und die FPÃ– bei den BÃ¼rgern immer beliebter werden, konkurrieren sich Ã–VP (23) und SPÃ– (18) im abgeschlagenen Feld um den einen oder anderen Prozentpunkt. Geht es nach den 2.000 Befragten im Zeitraum vom 16. Februar bis 3. MÃ¤rz haben diesmal die Neos den schwarzen Peter, verlieren einen Punkt und liegen somit schon zwei Prozent hinter den GrÃ¼nen (zehn Prozent).