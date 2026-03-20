Kickl kommt seinem Ziel einer Koalition mit den BÃ¼rgern immer nÃ¤her

WÃ¤hrend die Einheitspartei weiterhin eine Brandmauer gegen die Freiheitlichen aufbaut und betont, mit ihr keine Regierung bilden zu wollen, kommt FPÃ–-Chef Herbert Kickl seinem Ziel einer Koalition mit den BÃ¼rgern immer nÃ¤her.

Blaue kratzen an 40 Prozent-Marke

Bei der wÃ¶chentlichen Lazarsfeld-Umfrage fÃ¼r Oe24 kratzen die Blauen schon an der 40-Prozent-Marke, in der Kanzlerfrage liegt Herbert Kickl bereits bei 44 Prozent, wÃ¤hrend Ã–VP-Kanzler Christian Stocker lediglich 19 Prozent der WÃ¤hler auf sich vereinen kann, SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler kommt auf zwÃ¶lf und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger nur auf acht Prozent.

Schaut man sich die Hochrechnung auf die Frage, wen die Ã–sterreicher wÃ¤hlen wÃ¼rden, wenn am Sonntag Nationalratswahlen wÃ¤ren, an, ergibt sich ebenfalls ein Ã¼berlegenes Bild fÃ¼r die Freiheitlichen. Sie kommen diese Woche auf 37 Prozent, wÃ¤hrend die Ã–VP bei 20 Prozent verharrt und die SPÃ– auf dem ohnehin schon niedrigen Niveau noch ein Prozent verliert und bei 18 Prozentpunkten hÃ¤lt. Auch die Neos verlieren und sacken auf sieben Prozent ab. Damit liegen die Pinken schon zwei Punkte hinter den GrÃ¼nen, die ebenfalls verlieren und sich bei neun Prozent einpendeln.Â