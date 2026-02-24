SPÃ– verliert, FPÃ– legt zu â€“ und Nepp kommt Ludwig immer nÃ¤her

WÃ¤hrend die Freiheitlichen Ã¶sterreichweit seit Monaten die Umfragen klar dominieren, setzt sich der AufwÃ¤rtstrend der Blauen auch in Wien fort: Dort rÃ¼ckt Landesparteiobmann Dominik Nepp der SPÃ– immer nÃ¤her.

Nepp-FPÃ– holt massiv auf

Die aktuelle Umfrage im Auftrag der SPÃ– Wien zeigt, wo die Reise hingeht: Die FPÃ– erzielt bei der hypothetischen Gemeinderatswahl 25 Prozent und liegt damit deutlich vor GrÃ¼nen, Neos und Ã–VP. Im Vergleich zur â€“ bereits sehr erfolgreichen â€“ Wien-Wahl 2020 hat sie stark zugelegt, von 20 auf 25 Prozent, und profitiert von der bundespolitischen Dynamik. Die SPÃ– verliert leicht, rutscht von 39,4 Prozent auf 38 Prozent .

Versagen der Regierungsparteien zeigt sich auch in Wien

Die GrÃ¼nen kÃ¶nnen sich Ã¼ber ein (sehr) kleines Plus freuen: Statt 14,5 Prozent erreichen sie nun 15 Prozent. Die Neos verharren bei zehn Prozent. Schlecht sieht es hingegen fÃ¼r die Volkspartei aus: Nur noch acht Prozent erreicht die Ã–VP in der Bundeshauptstadt, bei der letzten Wahl waren es noch 9,7 Prozent. Die Kommunisten der KPÃ– wÃ¼rden den Einzug in den Gemeinderat mit vier Prozent der Stimmen weiterhin nicht schaffen.

Nepp immer beliebter

Bei der fiktiven BÃ¼rgermeister-Direktwahl holt Nepp 23 Prozent â€“ ein starker Zweitplatz hinter SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig (49 Prozent). Er Ã¼bertrifft damit Ã–VP-Landeschef Markus Figl, der es nur auf acht Prozent schafft, und lÃ¤sst auch die grÃ¼ne Judith PÃ¼hringer (13 Prozent) hinter sich. Noch unbeliebter sind die Neos-Kandidatin Bettina Emmerling (fÃ¼nf Prozent) und Barbara Urbanic von der KPÃ– (zwei Prozent).

Die FPÃ– hingegen dominiert zwar noch nicht in der Bundeshauptstadt, bleibt aber stabil zweitstÃ¤rkste Kraft und gewinnt kontinuierlich an Boden â€“ in den letzten drei Monaten konnten die Freiheitlichen zwei Prozentpunkte zulegen.