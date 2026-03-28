Vom Versagen der Verlierer-Ampel profitieren die Freiheitlichen von Landesparteiobmann Dominik Nepp auch in Wien.

Foto: FPÃ– Wien

Umfrage

28. MÃ¤rz 2026 / 16:50 Uhr

25 Prozent: FPÃ– legt in Wien weiter zu, Rot-pinke Stadtregierung verliert

Die SPÃ– bleibt im aktuellen W24-Stadtbarometer in Wien zwar stÃ¤rkste Kraft, verliert jedoch an Zustimmung. Gleichzeitig gewinnt die FPÃ– deutlich hinzu und baut ihre Position als zweitstÃ¤rkste Kraft aus.

SPÃ– unter Wahlergebnis

WÃ¤re am kommenden Sonntag Wahl in der Bundeshauptstadt, kÃ¤me die SPÃ– von BÃ¼rgermeister Michael Ludwig auf 37 Prozent. Damit liegt sie weiterhin vor allen anderen Parteien, bleibt jedoch unter ihrem Ergebnis der Wien-Wahl 2025 (39,38 Prozent).Â 

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FPÃ– profitiert von Versagen der Bundesregierung

Freuen kÃ¶nnen sich hingegen die Freiheitlichen unter Landeschef Dominik Nepp: Sie erreichen 25 Prozent und legen damit im Vergleich zur letzten Wahl spÃ¼rbar zu. Die Partei profitiert laut Analyse des IFDD von bundespolitischen Trends und festigt ihre Rolle als wichtigste Oppositionskraft in Wien.

GrÃ¼ne stabil, auch Neos und Ã–VP verlieren

Die GrÃ¼nen kommen auf 16 Prozent und zeigen sich damit weitgehend stabil. Die Neos verlieren leicht und liegen bei neun Prozent. Besonders deutlich fÃ¤llt der RÃ¼ckgang bei der Ã–VP aus: Sie erreicht nur noch acht Prozent und setzt damit ihren AbwÃ¤rtstrend in Wien fort. Damit verlieren alle drei Parteien der Verlierer-Ampel an Boden. Die KPÃ– bleibt mit drei Prozent klar unter der EinzugshÃ¼rde in den Gemeinderat.

Ludwigs Stadtregierung unter Druck

Die aktuelle rot-pinke Stadtregierung kÃ¤me gemeinsam auf 46 Prozent. Damit verfÃ¼gt die Koalition zwar weiterhin Ã¼ber eine Mehrheit, verliert jedoch im Vergleich zu frÃ¼heren Werten an politischem Spielraum.

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