Die Wiener FPÖ von Dominik Nepp kann in der Bundeshauptstadt deutlich an Zustimmung dazugewinnen, die regierende SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig verliert hingegen.

Foto: FPÖ

Umfrage

13. Dezember 2025 / 13:52 Uhr

FPÖ in Wien bei 25 Prozent, SPÖ verliert, ÖVP unter ferner liefen

Die FPÖ ist nicht nur stärkste Kraft im Nationalrat und führt mit großem Abstand alle Umfragen an, auch in Wien legen die Freiheitlichen weiter zu – und die SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig verliert.

FPÖ gewinnt kräftig dazu

Laut “Stadtbarometer”-Umfrage von W24 und IFDD kommen Ludwigs Genossen in der Bundeshauptstadt jetzt nur noch auf 36 Prozent, drei Prozent weniger als noch bei der Wien-Wahl im April. Die FPÖ legt um gleich fünf Prozentpunkte zu, kommt jetzt auf 25 Prozent. Die Grünen liegen mit 16 Prozent (ein Plus von zwei Prozentpunkten) weiterhin auf dem dritten Platz. Danach folgen die Neos mit weiterhin zehn Prozent. Besonders bitter für die ÖVP: Mit nur noch sieben Prozent verliert die Partei von Bundeskanzler Christian Stocker zwei Prozentpunkte gegenüber dem letzten Wahlergebnis.

26 Prozent wollen Nepp als Bürgermeister

Auch FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp erreicht eine breite Zustimmung unter den Wählern: Bei der fiktiven Bürgermeisterwahl kommt er auf 26 Prozent, die grüne Judith Pühringer schafft es auf 15 Prozent. ÖVP-Mann Markus Figl würden nur sechs Prozent der Wiener zum Bürgermeister wählen. Bürgermeister Michael Ludwig würden sich 48 Prozent weiterhin als Chef der Stadtregierung wünschen.

