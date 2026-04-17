Israel und Libanon schlieÃŸen Pakt zur vorlÃ¤ufigen Einstellung der kriegerischen Auseinandersetzungen

Nach wochenlangen heftigen KÃ¤mpfen zwischen der israelischen Armee und der vom Iran finanzierten islamistischen Terror-Miliz Hisbollah haben die USA einen Sechs-Punkte-Plan fÃ¼r eine Waffenruhe im Libanon prÃ¤sentiert. Die zehntÃ¤gige Feuerpause trat heute, Freitag, um Null Uhr libanesischer Zeit in Kraft und soll als Grundlage fÃ¼r weiterfÃ¼hrende Friedensverhandlungen dienen.

Hisbollah soll ruhiggestellt werden

Die Waffenruhe wurde nach direkten GesprÃ¤chen zwischen israelischen und libanesischen Vertretern in Washington sowie Telefonaten des US-PrÃ¤sidenten Donald Trump mit dem israelischen MinisterprÃ¤sidenten Benjamin Netanjahu und dem libanesischen PrÃ¤sidenten Joseph Aoun vereinbart. Das US-AuÃŸenministerium verÃ¶ffentlichte den Plan als â€žMemorandum of Understandingâ€œ.

Die Vereinbarung beinhaltet unter anderem, dass die libanesische Regierung mit internationaler Hilfe die Hisbollah daran hindert, vom Libanon aus Angriffe auf israelische Ziele durchzufÃ¼hren. Im Gegenzug verzichtet Israel auf offensive MilitÃ¤roperationen gegen libanesische Ziele. Alle Parteien erkennen an, dass allein die libanesischen SicherheitskrÃ¤fte fÃ¼r die SouverÃ¤nitÃ¤t und die nationale Verteidigung des Libanon zustÃ¤ndig sind.

In Israel betonte Netanjahu, dass die Truppen im SÃ¼den des Libanon aber vorerst weiter prÃ¤sent bleiben wÃ¼rden und die israelische Armee in Alarmbereitschaft verbliebe.

Trump: Das Morden muss ein Ende haben

Die Waffenruhe kann bei Fortschritten in den Verhandlungen und einer effektiven Durchsetzung der libanesischen SouverÃ¤nitÃ¤t verlÃ¤ngert werden. Trump hat die Einigung als Erfolg seiner Vermittlung hervorgehoben. Auf der Plattform Truth Social schrieb er:

I hope Hezbollah acts nicely and well during this important period of time. It will be an great moment for them if they do. No more killing. Must finally have peace!

Er kÃ¼ndigte zudem an, Benjamin Netanjahu und Joseph Aoun in KÃ¼rze ins WeiÃŸe Haus einzuladen â€“ das erste hochrangige Treffen der beiden LÃ¤nder seit Jahrzehnten. Der US-PrÃ¤sident Ã¤uÃŸerte sich weiters zuversichtlich, dass der Libanon die Hisbollah â€žin den Griff bekommenâ€œ werde, und betonte, dass beide Seiten Frieden wollten.