Herbert Kickl

Ã–VP-Kanzler Christian Stocker und seine teuerste Regierung aller Zeiten kann FPÃ–-Chef Herbert Kickl bei Umfragen nicht das Wasser reichen.

Foto: Parlamentsdirektion/ Thomas Topf

Umfrage

29. Mai 2026 / 08:41 Uhr

Kickls FPÃ– dominiert Sonntagsfrage und kratzt an der 40-Prozent-Marke

WÃ¤ren am Sonntag Nationalratswahlen, wÃ¼rde die FPÃ– mit 38 Prozent einen fulminanten Wahlsieg einfahren. Das ergab die aktuelle Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft fÃ¼r Oe24.

SPÃ– stÃ¼rzt bei Kurier-Umfrage auf 16 Prozent ab

WÃ¤hren die Freiheitlichen seit Monaten nicht nur konstant an der Spitze liegen, sondern stetig weitere Prozentpunkte sammeln und so der 40-Prozent-Marke immer nÃ¤her kommen, verharren die Parteien der Verlierer-Ampel weiter im Bodenlosen. Die Ã–VP (21), die SPÃ– (18) und die Neos (acht) sind weit von ihren Wahlergebnissen der vergangenen Nationalratswahl im Herbst 2024 entfernt. In der OGM-Umfrage fÃ¼r den Kurier sieht es fÃ¼r die schwarz-rot-pinke Koalition noch schlechter aus. Wie berichtet, kÃ¤me die Ã–VP da nur auf 20, die SPÃ– auf lediglich 16 Prozent.


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Verlierer-Ampel braucht GrÃ¼ne zum Regieren

Gibt es dieses Umfrage-Ergebnis auch bei der Wahl, wÃ¼rde die amtierende Regierung ihre parlamentarische Mehrheit verlieren. Ã–VP, SPÃ– und Neos kÃ¤men nur noch auf 90 von 183 Mandaten. Um den auch bei der Kanzlerfrage beliebten Herbert Kickl als Volkskanzler zu verhindern, wÃ¤re die Verlierer-Ampel dann auch zu einer Zusammenarbeit mit den GrÃ¼nen verdammt. Diese liegen laut Umfrage derzeit bei zehn Prozent.Â 


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