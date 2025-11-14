Das tagelange Schweigen zu den Gagen-Skandalen in der Wirtschaftskammer kostete Ã–VP-Kanzler Christian Stocker weiteres Vertrauen bei den WÃ¤hlern.

Foto: Unzensuriert.at

Umfrage

14. November 2025 / 08:21 Uhr

VÃ¶lliger Stocker-Absturz nach WKO-Skandal um Mahrer und Co.

Das tagelange Schweigen von Christian Stocker in der AffÃ¤re um den zurÃ¼ckgetretenen Wirtschaftskammer-PrÃ¤sidenten Harald Mahrer wirkt sich jetzt in einer Lazarsfeld-Umfrage von Oe24 fatal fÃ¼r den Ã–VP-Kanzler aus.

Kalte Dusche fÃ¼r den Ã–VP-Chef

In der wÃ¶chentlichen Kanzlerfrage, â€žWen wÃ¼rden Sie direkt zum Bundeskanzler wÃ¤hlen?â€œ, gab es fÃ¼r Stocker eine kalte Dusche. Nur noch elf Prozent wÃ¼rden den amtierenden Kanzler wÃ¤hlen. Das ist ein sattes Minus von vier Prozentpunkten. Damit ist Stocker auf das Niveau von SPÃ–-Chef und Vizekanzler Andreas Babler abgerutscht, der auf neun Prozentpunkte kommt. In der Vorwoche hatte der Ã–VP-Chef noch 15 Prozent auf seinem Konto.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Die anderen Parteien sehen nur noch blau. FPÃ–-Chef Kickl kann seinen Vorsprung auf Stocker und Babler in der Kanzlerfrage ausbauen. Grafik: Oe24

FPÃ– nahe der 40-Prozent-Marke

Spitzenreiter in dieser Umfrage bleibt FPÃ–-Chef Herbert Kickl, dem die Krise in der Ã–VP gleich ein Plus von zwei Prozentpunkten beschert. Er hÃ¤lt bei 29 Prozent. Seine Partei wÃ¼rde klarer Sieger, wenn am Sonntag Nationalratswahlen wÃ¤ren. Seit Wochen liegen die Freiheitlichen bei Umfragen nahe der 40 Prozentmarke (aktuell bei 37 Prozent), wÃ¤hrend Ã–VP (20 Prozent) und SPÃ– (18 Prozent) nur noch blau sehen. Auch die Neos gfretten sich mit acht Prozent eher schlecht als recht durch den Politik-Herbst.


ESN Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE der Fraktion Europa souverÃ¤ner Nationen (ESN).
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

30.

Mai

10:27 Uhr
30. Mai 2026

WÃ¤hrend Europa zahlt: Syrien verweigert RÃ¼cknahme eigener BÃ¼rgerÂ 

30. Mai 2026

2025 sollen 6,6 Millionen Euro Pflegegeld unkontrolliert ins Ausland geflossen sein

30. Mai 2026

Druck auf SÃ¡nchez wÃ¤chst: Spaniens Sozialisten geraten immer tiefer in die Krise

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Mario Kunasek schreit Alarm in Sachen StaatsbÃ¼rgerschaften!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.