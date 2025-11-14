VÃ¶lliger Stocker-Absturz nach WKO-Skandal um Mahrer und Co.

Das tagelange Schweigen von Christian Stocker in der AffÃ¤re um den zurÃ¼ckgetretenen Wirtschaftskammer-PrÃ¤sidenten Harald Mahrer wirkt sich jetzt in einer Lazarsfeld-Umfrage von Oe24 fatal fÃ¼r den Ã–VP-Kanzler aus.

Kalte Dusche fÃ¼r den Ã–VP-Chef

In der wÃ¶chentlichen Kanzlerfrage, â€žWen wÃ¼rden Sie direkt zum Bundeskanzler wÃ¤hlen?â€œ, gab es fÃ¼r Stocker eine kalte Dusche. Nur noch elf Prozent wÃ¼rden den amtierenden Kanzler wÃ¤hlen. Das ist ein sattes Minus von vier Prozentpunkten. Damit ist Stocker auf das Niveau von SPÃ–-Chef und Vizekanzler Andreas Babler abgerutscht, der auf neun Prozentpunkte kommt. In der Vorwoche hatte der Ã–VP-Chef noch 15 Prozent auf seinem Konto.

Die anderen Parteien sehen nur noch blau. FPÃ–-Chef Kickl kann seinen Vorsprung auf Stocker und Babler in der Kanzlerfrage ausbauen. Grafik: Oe24

FPÃ– nahe der 40-Prozent-Marke

Spitzenreiter in dieser Umfrage bleibt FPÃ–-Chef Herbert Kickl, dem die Krise in der Ã–VP gleich ein Plus von zwei Prozentpunkten beschert. Er hÃ¤lt bei 29 Prozent. Seine Partei wÃ¼rde klarer Sieger, wenn am Sonntag Nationalratswahlen wÃ¤ren. Seit Wochen liegen die Freiheitlichen bei Umfragen nahe der 40 Prozentmarke (aktuell bei 37 Prozent), wÃ¤hrend Ã–VP (20 Prozent) und SPÃ– (18 Prozent) nur noch blau sehen. Auch die Neos gfretten sich mit acht Prozent eher schlecht als recht durch den Politik-Herbst.





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