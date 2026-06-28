Eine Mehrheit findet: Wer die Wahl gewinnt, sollte den Kanzler stellen â€“ das gilt auch fÃ¼r FPÃ–-Obmann Herbert Kickl.

Foto: Alois Endl

Umfrage

28. Juni 2026 / 07:14 Uhr

Ã–sterreicher wollen den Volkskanzler: Mehrheit wÃ¼rde Kickl bei FPÃ–-Sieg akzeptieren

Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique Research zeigt ein gespaltenes Bild hinsichtlich einer mÃ¶glichen Kanzlerschaft von FPÃ–-Chef Herbert Kickl nach einem Wahlsieg seiner Freiheitlichen: Demnach sprechen sich 53 Prozent der Befragten dafÃ¼r aus, dass Kickl im Fall eines FPÃ–-Erfolgs auch das Kanzleramt Ã¼bernehmen soll. 44 Prozent lehnen dies ab, vier Prozent zeigen sich unentschieden.

Mehr als ein Drittel hÃ¤lt Kanzler Kickl fÃ¼r â€žselbstverstÃ¤ndlichâ€œ

AuffÃ¤llig ist die IntensitÃ¤t der Meinungen: 36 Prozent der Befragten halten es sogar fÃ¼r â€žselbstverstÃ¤ndlichâ€œ, dass Kickl Kanzler wird, wÃ¤hrend nur 33 Prozent dies â€žauf keinen Fallâ€œ akzeptieren wÃ¼rden. Damit zeigt sich eine starke Polarisierung in der BevÃ¶lkerung.


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Kickl polarisiert unter WÃ¤hlern der Einheitspartei

Ein besonders klares Bild ergibt sich entlang der ParteiprÃ¤ferenzen. Unter FPÃ–-WÃ¤hlern sprechen sich nahezu geschlossen 98 Prozent fÃ¼r Kickl als Kanzler aus. Deutlich ablehnender zeigen sich die WÃ¤hler anderer Parteien: Bei den Neos liegt die Ablehnung bei 80 Prozent, bei den GrÃ¼nen bei 77 Prozent â€“ davon lehnen 68 Prozent eine Kanzlerschaft Kickls kategorisch ab. Auch unter Ã–VP- (66 Prozent) und SPÃ–-WÃ¤hlern (63 Prozent) Ã¼berwiegt die Skepsis.

Freiheitlicher Kanzler nur Frage der Zeit

Die Umfrage hat einen realen Hintergrund: In der Sonntagsfrage liegt die FPÃ– derzeit bei 36 Prozent, deutlich vor der Ã–VP mit 22 Prozent und der SPÃ– mit 18 Prozent.

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