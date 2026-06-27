Ã–VP unter Druck: Zweifel an Kurswechsel bei Lebensmittelherkunft

Die Bundesregierung hat das Heft aus der Hand gegeben: Gestern, Freitag, kÃ¼ndigte Ã–VP-GeneralsekretÃ¤r Nico Marchetti an, die Herkunftsbezeichnung bei Lebensmitteln auf Freiwilligkeit umzustellen, und verkaufte dies als â€žnÃ¤chsten Schritt zu mehr Transparenzâ€œ.

Umgehende Kritik von Opposition

Sofort reagierte die FPÃ– mit deutlicher Kritik. Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner meinte:

Jahrelang haben sie [gemeint ist die Ã–VP] die Herkunftskennzeichnung mit dem Verweis auf die EU blockiert, und jetzt, wo der Druck der BevÃ¶lkerung immer grÃ¶ÃŸer wird, inszenieren sie ein billiges Schauspiel.

Aus Sicht der Freiheitlichen zeige die bisherige Vorgangsweise der Ã–VP, dass sie eine verpflichtende Regelung weiterhin verhindere. Damit sei die Ã–VP bei der â€žNagelprobeâ€œ durchgefallen und habe, â€žanders als sie aktuell vortÃ¤uschen wolle, ihre jahrelange Blockadehaltung zementiertâ€œ.

FPÃ– erinnert an Ausschussentscheidung

Die nunmehrige Diskussion folgt auf eine Entscheidung im Landwirtschaftsausschuss vor vier Monaten. Damals wurde ein Antrag der FPÃ– auf EinfÃ¼hrung einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung nach dem Modell â€žATâ€“EUâ€“Non-EUâ€œ vertagt.

Die Auseinandersetzung um die Herkunftskennzeichnung begleitet die Ã¶sterreichische Agrarpolitik bereits seit Jahren. Bereits vor rund drei Jahren behandelte der Nationalrat ein Volksbegehren mit knapp 150.000 Unterschriften, das eine umfassende Herkunftskennzeichnung forderte. Ein entsprechender Umsetzungsantrag fand jedoch keine Mehrheit.

Bauernvertreterin Ã–VP als Bremserin

Bezeichnend ist, dass die Ã–VP, die sich traditionell als erste Adresse fÃ¼r Ã–sterreichs Landwirte inszeniert, seit Jahren die verpflichtende Herkunftsbezeichnung verhindert. Immer wieder hat sie auf BrÃ¼ssel verwiesen; man kÃ¶nne nicht, wie man wollte, man mÃ¼sse die EU-Regeln beachten und verwies auf eine EU-weite LÃ¶sung. So zuletzt Ã–VP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig.

Regierung setzt auf freiwillige LÃ¶sung

Doch das lÃ¶st kein Problem, sondern hilft nur, um medial gut dazustehen. Also blieb der Druck aufrecht. Wollte sie nicht jegliche GlaubwÃ¼rdigkeit verlieren, musste die Ã–VP ihre Taktik irgendwann verÃ¤ndern. Folglich will sie jetzt gemeinsam mit Landwirtschaft, Gastronomie und Wirtschaft eine freiwillige Herkunftskennzeichnung entwickeln. Ziel sei eine mÃ¶glichst einfache und praxisnahe Umsetzung, die spÃ¤ter flÃ¤chendeckend angewendet werden kÃ¶nne, so die Ã–VP.

ErwartungsgemÃ¤ÃŸ erhielt sie UnterstÃ¼tzung von der eigenen Vorfeldorganisation, nÃ¤mlich dem Wirtschaftsbund.

Verrat an Bauern und Konsumenten

Welchen Effekt freiwillige LÃ¶sungen haben, wissen die Ã–sterreicher, nÃ¤mlich keinen oder maximal einen vorÃ¼bergehenden. Schmidlechner benennt die Verantwortlichen:

Damit fallen die Schwarzen wieder einmal jedem einzelnen heimischen Bauern und allen Konsumenten, die ein Recht auf Transparenz haben, eiskalt in den RÃ¼cken!

Die Ã–VP sei eine Partei, die in Sonntagsreden von Bauernschutz und RegionalitÃ¤t schwadroniere, aber wenn es drauf ankommt, die Interessen der Agrarkonzernlobby Ã¼ber die der eigenen BevÃ¶lkerung stelle.

Forderung bleibt aufrecht

Die FPÃ– bleibt bei ihrer Forderung nach der verpflichtenden Kennzeichnung â€žvom Acker bis zum Teller, auch in der Gemeinschaftsverpflegung und in der Gastronomie.â€œ. UnterstÃ¼tzung erhÃ¤lt sie von Bio Austria. Auch Obfrau Barbara Riegler ist die Freiwilligkeit zu wenig; sie fordert â€žverbindliche Transparenzâ€œ:

Wer wissen will, woher Lebensmittel kommen, muss auch wissen kÃ¶nnen, wie sie produziert wurden.

Schmidlechner fasst sich kÃ¼rzer: Die Ã–sterreicher â€žwollen wissen, was auf ihren Tellern landetâ€œ.