Zweifel an groÃŸspurigen Versprechen: Karner will ukrainischen Wehrpflichtigen den Schutzstatus entziehen

Ukrainischen MÃ¤nnern zwischen 23 und 60 Jahren soll ab MÃ¤rz 2027 der automatische vorÃ¼bergehende Schutzstatus entzogen werden â€“ das fordert zumindest Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner. An der Ernsthaftigkeit dieser AnkÃ¼ndigungen bestehen jedoch Zweifel.

Nicht die erste groÃŸe AnkÃ¼ndigung Karners

Beim EU-Innenministertreffen in Luxemburg am heutigen Freitag will Karner diese Position durchsetzen. Dabei sind solche AnkÃ¼ndigungen im Vorfeld von EU-Treffen nichts Neues: Auch Karner hatte schon unzÃ¤hlige Male MaÃŸnahmen angekÃ¼ndigt, die dann â€žanschlieÃŸend auf europÃ¤ischer Ebene verwÃ¤ssert, abgeschwÃ¤cht oder Ã¼berhaupt fallengelassen wurdenâ€œ, wie FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann erklÃ¤rte.

Weltmeisterlicher Totalversager bei Umsetzung

Karner sei â€žmittlerweile Europameister der AnkÃ¼ndigungen, aber ein weltmeisterlicher Totalversager bei deren Umsetzungâ€œ, kritisierte er. An den Versprechen des Innenministers lÃ¤sst er kein gutes Wort: Seine stÃ¤ndig zur Schau gestellte Politik der angeblichen HÃ¤rte und Gerechtigkeit entpuppe sich regelmÃ¤ÃŸig als reiner PR-Gag, mit dem die BevÃ¶lkerung fÃ¼r dumm verkauft werden solle. Man werde sehen, ob Karner â€žauch diesmal wieder als Tiger springt und als Bettvorleger landetâ€œ.

FPÃ– fordert Diskussion schon lange

Inhaltlich liegt Karners Versprechen dabei eigentlich voll auf FPÃ–-Linie: Auch die Freiheitlichen sind mit der VerlÃ¤ngerung des Schutzstatus, der eigentlich als temporÃ¤re MaÃŸnahme geplant war, unzufrieden. Von Beginn an habe die FPÃ– darauf hingewiesen, dass temporÃ¤rer Schutz nicht zu einem dauerhaften Aufenthaltsrecht durch die HintertÃ¼r werden dÃ¼rfe, erinnerte Darmann.

FlÃ¼chtet Karner vor der RealitÃ¤t?

Auch an anderen Stellen ortete Darmann RealitÃ¤tsferne beim Innenminister: Karner hatte behauptet, die Zahl der illegalen Migranten sei aufgrund der MaÃŸnahmen Ã–sterreichs und anderer Staaten massiv zurÃ¼ckgegangen. Dem widerspricht Darmann entschieden: â€žWeder gibt es unter dem Ã–VP-Innenminister sichere Grenzen, noch wurde das Schlaraffenland fÃ¼r illegale Zuwanderer beseitigt. Im Gegenteil: Ã–sterreich zÃ¤hlt nach wie vor zu den attraktivsten ZiellÃ¤ndern fÃ¼r Sozialtouristen.â€œ WÃ¤hrend andere Staaten konsequent gegen illegale Migration vorgingen und nationale Interessen in den Vordergrund stellten, wÃ¼rden in Ã–sterreich durch ein ausgebautes Sozialsystem sowie die mangelnde Durchsetzung bestehender Regeln zusÃ¤tzliche Anreize geschaffen â€“ mit Folgen, die fÃ¼r die BÃ¼rger Ã¼berall spÃ¼rbar seien.

â€žWir werden genau beobachten, was von Karners AnkÃ¼ndigungen nach dem heutigen EU-Innenministertreffen tatsÃ¤chlich Ã¼brig bleibtâ€œ, kÃ¼ndigte der freiheitliche Sicherheitssprecher deshalb an. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre wÃ¼rden â€žjedenfalls erhebliche Zweifel daran aufkommen lassen, dass aus den markigen Worten des Ã–VP-Innenministers diesmal mehr wird als ein weiteres Kapitel seiner gescheiterten AnkÃ¼ndigungspolitikâ€œ.